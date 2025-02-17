Он сказал, что конференция стала кошмаром для ЕС.

Мюнхенская конференция по безопасности завершилась неожиданным эмоциональным моментом – ее глава Кристоф Хойсген расплакался во время церемонии закрытия. Собравшиеся в зале встретили его слезы аплодисментами поддержки.

Нынешний международный форум, традиционно собирающий ведущих мировых политиков и экспертов, сосредоточился на поиске путей прекращения войны между Украиной и Россией и достижения мира. Однако результаты оказались далеки от ожидаемых.

Хойсген откровенно признал, что конференция превратилась в "кошмар для Европейского Союза". По его словам, попытки наладить диалог с Россией остаются безуспешными, пока российское руководство не понесет ответственность за военное вторжение в Украину.

Существует очевидное расхождение во взглядах на российско-украинскую войну между европейскими и американскими партнерами. Хойсген отметил, что "США вроде бы находятся на другой планете". Этому предшествовало выступление вице-президента США Венса, жестко раскритиковавшего европейских союзников и четко очертившего другой курс американской внешней политики.

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал поведение Хойсгена, назвав главу Мюнхенской конференции "жалким".

Ранее мы публиковали объяснение международного обозревателя "Телеграфа" Ольги Кириловой относительно того, стал ли мир в Украине ближе после Мюнхена. Трамп пугает и пробуждает Европу одновременно.