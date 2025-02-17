"Следите за руками". Зачем Трампу быстрый мир в Украине

MAGA-избиратели требуют от президента США скорых решений и результатов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп использует "стратегию неоднозначности", чтобы все терялись в догадках, куда все ведет, пытаясь поскорее прекратить войну в Украине. И ширма хаоса в таком случае создает возможности для кулуарных договоренностей и контактов.

В комментарии "Телеграфу" американское чиновник объяснил: "Не все, что говорит Трамп, надо воспринимать дословно. Лучше следите, как говорится, за руками, то есть конкретными действиями".

Больше об этом читайте в публикации: "Трамп пугает и пробуждает Европу одновременно: стал ли мир в Украине ближе после Мюнхена".

Сыпали словами и члены команды американца. Не добавляли оптимизма заявления шефа Пентагона Пита Хегсета, вынесшего за рамки возвращения Украины к границам 2014 года, перспективу быстрого членства в НАТО и появление американского военного контингента на украинской земле. Но если мыслить трезво, чем такая позиция отличается от политики администрации Джо Байдена? Ничем. Просто люди Трампа открыто артикулируют свое видение, правда, не до конца сформированное.

Важно понимать: Трамп хочет скорейшего соглашения, и как он сам говорит "прекратить убийства". Для него война в Украине с одной стороны — о проблеме, которую нужно решить в ускоренном режиме и всеми возможными способами, пока это не выросло в причину недовольства среди MAGA-избирателей и не повлияло на мандат доверия к его силе.

Согласно опросу Pew, проведенному сразу после победы Трампа на выборах, только 19% избирателей Республиканской партии считают российское вторжение в Украину "серьезной угрозой" для интересов США.

С другой стороны, это история и о таких глобальных вещах, как сепарирование Москвы от Китая. И чем быстрее, тем лучше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после разговора Трампа с Путиным вероятность мира в Украине значительно возросла.