Дизайнеры рассказали, какая доступная фишка сделает ваш интерьер невероятным: это ключ к красивому ремонту

Свет – основа уюта в доме

Интерьер состоит из огромного количества деталей. Мы рассказывали, как зонировать помещение с помощью стеллажа. Теперь делимся интересной фишкой, которая сделает ваш интерьер невероятным.

Освещение – это больше, чем просто функциональный элемент интерьера. Это ключ к красивому ремонту, инструмент, позволяющий создавать и подчеркивать особенности дизайна. Об этом поведали дизайнеры на decorilla.com.

Основные принципы освещения

Сочетание верхнего, местного и декоративного освещения позволяет создать гибкую систему, подходящую для различных ситуаций. Освещение должно обеспечивать достаточную яркость для выполнения различных задач: чтения, работы на компьютере, отдыха. А еще, кроме функционального значения, светильники могут стать ярким акцентом интерьера и придать ему индивидуальность.

Как спроектировать освещение в квартире

Начните с верхнего освещения. Люстра или встроенные светильники обеспечат общее освещение помещения. Следующим шагом будут маленькие ячейки света. Разместите торшеры, бра и настольные лампы. это создаст уютные уголки для чтения или работы.

Не бойтесь использовать декоративное освещение. Свечи, гирлянды, светодиодные ленты добавят интерьеру романтики и тепла.

Правильно оформленное освещение поможет вам превратить любое пространство. Также мы рассказывали об интересном способе окрашивания стен.