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Если положить минимальную сумму долларов на депозит. На сколько вырастет доход за год, два или три

Автор
Марина Бондаренко
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Гривна или доллар на депозитном счете
Гривна или доллар на депозитном счете. Фото Колаж Телеграфу

Украинец, положивший 100 долларов на депозит, в течение 1-3 лет точно получит доход

Сумму отложенных долларов можно приумножить даже без дополнительных вложений, а именно с помощью депозита. Чем больше будет размер положенных долларов на счет, тем выше будет и заработок.

Доход может быть даже в случае, когда в кармане всего 100 долларов, то есть минимальная сумма вложений на депозитный счет. Чтобы узнать об этом, "Телеграф" использовал актуальные данные о депозитах в украинских банках в "Минфине".

Согласно курсу продажи наличного доллара, сотня равна 4090 гривнам. Если украинец положит ее на год, то он сможет получить "плюсом" всего 2 доллара, как предлагают "Європромбанк" и "Асвіо Банк".

Если открыть счет не на год, а на два, то сумма дохода со 100 долларов также не изменится.

Однако уже через три года украинцу выплатят на доллар выше.

То есть, украинец, который положит минимальную сумму долларов на депозит, через 1-3 года сможет заработать не более 3 долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько выгоды будет со 100 долларов, если купить их в обменнике, а продать в банке.

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#Доллар США #Курс #Курс валют #Курс доллара