Когда похолодание в Украине резко сменится теплом: некоторым регионам не повезет

Дожди и мокрый снег будут идти всю неделю

Украину посреди весны накрыло серьезное похолодание. Столбики термометров по всей стране опускаются чуть ли не до нуля, а ночью могут даже перешагнуть эту черту. Впрочем зимняя погода не задержится надолго.

Об этом свидетельствует прогноз "Укргидрометцентра". По его данным, уже к выходным погода в Украине серьезно наладится.

Так, со среды по пятницу средняя температура воздуха по всей страны будет составлять +4…+7 градусов, а ночью — 0…-4. Во многих регионах ожидаются дожди и мокрый снег.

9 апреля

10 апреля

11 апреля

Однако в субботу 12 апреля произойдут резкие изменения. Из-за туч начнет выходить солнце, а осадки будут уменьшаться. Не повезет с ними только южным регионам. Воздух в этот день, согласно прогнозу, в среднем по стране прогреется до +9…+11 градусов. Теплее всего будет в западных регионах.

12 апреля

Напомним, о том, почему в Украину посреди весны пришла зима, вы можете узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке. Синоптик Игорь Кибальчич объяснил происходящее и дал свой прогноз.

Ранее мы писали о том, как выглядели заснеженные города Украины на выходных.