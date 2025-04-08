Конец войне? Украинцам напомнили заявление Трампа о падении цен на нефть

Американский лидер сделал серьезное заявление в январе этого года

На фоне резкого падения цен на российскую нефть в результате введения президентом США Дональдом Трампом пошлин, украинцы вспомнили, что ранее говорил американский лидер о таком сценарии. По его мнению, высокие цены на нефть не позволяли закончить войну в Украину в ближайшее время.

Украинский блогер и активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале напомнил, что в январе текущего года Трамп делал заявления о ценах на нефть. Тогда он обращался к организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК на укр.)

"Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию в Украине. Это кровавая трагедия для обеих сторон. Огромное количество русских солдат погибло. Огромное количество украинских солдат и множество людей погибло от бомбардировок городов. Но сейчас это просто пули, поражающие людей, преимущественно мужчин, почти во всех случаях мужчин. Более миллиона мужчин погибло. И они теряют тысячи людей еженедельно. Это безумие. Это безумная война", – заявил президент США.

24 января Reuters писал, что Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы нанести ущерб финансам богатой нефтью России. По его мнению, это помогло бы положить конец войне.

Какая ситуация с ценами на нефть

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 2 апреля, Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на импорт для многих торговых партнеров США. Для отдельных стран эти пошлины намного выше, в том числе 34% для Китая, и 20% для Европейского Союза. Также с 3 апреля США ввели 25% тарифов на все автомобили, собранные в других странах мира. Кроме того, Трамп объявил чрезвычайное положение в США по укреплению экономической безопасности.