Не вариант для Украины? Что не так с перемирием с Россией, рассказали в ВСУ

Украинцам не нужно привязываться к определенным датам в ожидании мира

Украина не может рассчитывать на перемирие с Россией в стандартном формате, ведь Кремль использует его для усиления своей военной машины. Разговоры о "Пасхальном перемирии" ничем не отличают от тех, что были до президентства в США Дональда Трампа.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал 31-летний Герой Украины, майор Виталий Литвин. По его словам, украинцы постоянно жили от одних дат обещанного перемирия к другим и ни одна из них не сработала.

"Враг использует его (перемирие — Ред.) в свою пользу, 100%. Захватчики на Покровском направлении, например, у которых было две недели на подготовку, будут иметь месяц и две недели на подготовку", — говорит военный.

Литвин убежден, что кремлевские условия перемирия фактически останавливают военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины, а военная машина Москвы не остановится. Россияне запрещают Киеву мобилизацию и поставки оружия, а сами продолжают наращивать свое войско. Украинцам не нужно привязываться к определенным датам в ожидании мира.

Символизм каждого из событий не дает гарантий заключения перемирия, сначала все ориентировались на "2-3 недели" экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича, далее на выборы президента США, на его инаугурацию, на встречу в Джидде. И ни разу дата не сработала, так почему что-то должно измениться на эту Пасху, спрашивает Литвин.

"Я уже для себя сформулировал такое мнение: у нас есть путь борьбы, и мы по нему должны идти. И эта борьба не прекратится в течение многих лет. Она будет переходить в определенные периоды: АТО, ООС, полномасштабное вторжение, потом будет какое-то, назовем это, "перемирием" — на воде, на суше, в ударах по критической инфраструктуре. Но враг все это использует", — убежден военный.

По его словам, Россия никуда не исчезнет, она будет для Украины и дальше угрозой и в культурном плане, и в существовании нашего государства.

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