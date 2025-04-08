Эти фамилии связаны с Пасхой: проверьте свою
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторые из них имеют менее 10 носителей
Большинство украинских фамилий имеют уникальное происхождение, непосредственно повлиявшее на создание формы родового имени. Не исключением стала и Пасха.
"Телеграф" расскажет об украинских фамилиях, связанных со светлым праздником Пасхи, опираясь на данные портала "Рідні". Заметим, что большинство этих родовых имен не слишком распространены на территории современной Украины.
Какие фамилии связаны с Пасхой
Большинство таких родовых имен указывают на традиционные блюда и символы Пасхи, в частности, писанки, крашанки, куличи и т.д. Именно звучание этих фамилий может открывать историю происхождения и значения.
Пасхальные фамилии
- Великодна — насчитывает 587 носителей в Украине
- Великоданова – насчитывает 28 носителей
- Писанка – насчитывает 479 носителей
- Крашанова — 11 носителей
- Крашанович — 6 носителей
- Крашаниця — 20 носителей
- Крашаніна — 4 носителя
- Пасхалова — 117 носителей
- Пасхальна – 18 носителей
- Пасхалис – 15 носителей
Также к пасхальным можно отнести и популярную фамилию Верба, она символизирует дерево, веточки, которые освящают в Вербное воскресенье. В Украине зафиксировано более 2,5 тысячи носителей этого родового имени.
Напомним, что в украинском языке большой православный праздник "Великдень", а "Пасхи" или "Паски" нет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть пасхальные яйца и в чем разница.