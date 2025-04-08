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Эти фамилии связаны с Пасхой: проверьте свою

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Пасхальные фамилии Новость обновлена 08 апреля 2025, 10:00
Пасхальные фамилии. Фото Freepik/ИИ

Некоторые из них имеют менее 10 носителей

Большинство украинских фамилий имеют уникальное происхождение, непосредственно повлиявшее на создание формы родового имени. Не исключением стала и Пасха.

"Телеграф" расскажет об украинских фамилиях, связанных со светлым праздником Пасхи, опираясь на данные портала "Рідні". Заметим, что большинство этих родовых имен не слишком распространены на территории современной Украины.

Какие фамилии связаны с Пасхой

Большинство таких родовых имен указывают на традиционные блюда и символы Пасхи, в частности, писанки, крашанки, куличи и т.д. Именно звучание этих фамилий может открывать историю происхождения и значения.

Пасхальные фамилии

  • Великодна — насчитывает 587 носителей в Украине
  • Великоданова – насчитывает 28 носителей
  • Писанка – насчитывает 479 носителей
  • Крашанова — 11 носителей
  • Крашанович — 6 носителей
  • Крашаниця — 20 носителей
  • Крашаніна — 4 носителя
  • Пасхалова — 117 носителей
  • Пасхальна – 18 носителей
  • Пасхалис – 15 носителей

Также к пасхальным можно отнести и популярную фамилию Верба, она символизирует дерево, веточки, которые освящают в Вербное воскресенье. В Украине зафиксировано более 2,5 тысячи носителей этого родового имени.

Напомним, что в украинском языке большой православный праздник "Великдень", а "Пасхи" или "Паски" нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть пасхальные яйца и в чем разница.

Теги:
#Фамилии #Пасха #Происхождение