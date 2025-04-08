Эти фамилии связаны с Пасхой: проверьте свою

Некоторые из них имеют менее 10 носителей

Большинство украинских фамилий имеют уникальное происхождение, непосредственно повлиявшее на создание формы родового имени. Не исключением стала и Пасха.

"Телеграф" расскажет об украинских фамилиях, связанных со светлым праздником Пасхи, опираясь на данные портала "Рідні". Заметим, что большинство этих родовых имен не слишком распространены на территории современной Украины.

Какие фамилии связаны с Пасхой

Большинство таких родовых имен указывают на традиционные блюда и символы Пасхи, в частности, писанки, крашанки, куличи и т.д. Именно звучание этих фамилий может открывать историю происхождения и значения.

Пасхальные фамилии

Великодна — насчитывает 587 носителей в Украине

Великоданова – насчитывает 28 носителей

Писанка – насчитывает 479 носителей

Крашанова — 11 носителей

Крашанович — 6 носителей

Крашаниця — 20 носителей

Крашаніна — 4 носителя

Пасхалова — 117 носителей

Пасхальна – 18 носителей

Пасхалис – 15 носителей

Также к пасхальным можно отнести и популярную фамилию Верба, она символизирует дерево, веточки, которые освящают в Вербное воскресенье. В Украине зафиксировано более 2,5 тысячи носителей этого родового имени.

Напомним, что в украинском языке большой православный праздник "Великдень", а "Пасхи" или "Паски" нет.

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