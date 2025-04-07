Не США: нардеп рассказал, какая страна может изменить ход войны в Украине

Нардеп говорит, что украинская продукция не сможет стать такой же доступной, как китайская

Украинские компании вполне способны производить 10 миллионов дронов для военных в год, однако они все равно зависят от поставок из Китая. При этом у Пекина сейчас в руках "ключ" к дроновой войне.

Об этом рассказал нардеп секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в интервью Укринформу. По его словам, для Украины было бы более правильным начать локализировать производство на своей территории, однако комплектующие могут оказаться в пару раз дороже китайских аналогов.

"Даже когда мы делаем свои моторы, то какие-то магниты или еще что-либо, они все равно китайские", — сказал он.

По его словам, Китай сейчас держит в руках всю дроновую войну и зарабатывает на том, что продает детали. При этом, Пекин может либо прекратить ее, либо отдать предпочтение одной из сторон.

"Вот представьте, они завтра говорят "Мы России не поставляем, только Украине". Всё, нам не нужно больше никаких видов вооружения. Мы сразу же получаем преимущество на поле боя и возвращаем свои территории. Мы все говорим о США, а ключ в руках Китая", — сказал Костенко.

При этом нардеп отметил, что попытка перенести производство всех комплектующих дронов в Украину может столкнуться не только с техническими и экономическими трудностями, но и с негативной реакцией самих украинцев. Это связано с тем, что отечественные моторчики могут обойтись в два раза дороже, поскольку в Китае уже настроены цепочки производства и поставок.

"С точки зрения государства лучше иметь свой, чем зависеть от другой страны. Но некоторые люди этого не понимают и могут сказать, что "ты сядешь в тюрьму, если купишь не то, что дешевле", — добавил Костенко.

Как сообщалось ранее, после прихода ко власти в США администрации Дональда Трампа, Пекин сделал ряд шагов к сближению с ЕС. При том в западных СМИ даже появлялась информация о том, что Китай проявлял заинтересованность в участии в "коалиции желающих" и может разместить своих миротворцев в Украине.