Местные выборы пройдут уже осенью? В ЦИК дали ответ

Слово за политиками и нардепами, отметили в ЦИК

Местные выборы в Украине 30 октября могут состояться только при разрешении Верховной Рады. Любые выборы во время военного положения запрещены, чтобы провести их по крайней мере в отдельных общинах, необходимо изменять законодательство.

Об этом рассказал заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик в эфире "Утро.LIVE". Он напомнил, что сейчас в Украине действует военное положение и его законы. Для проведения любых выборов потребуется изменять их.

"Что касается возможности и невозможности проведения выборов у нас, наша территория находится под постоянным огневым впечатлением. Мы не знаем, где страна-агрессор захочет применить свою баллистику", — описал Дубовик реалии Украины.

Юридический аспект проблемы требует двух вещей. Первая — отмена или изменение положений законодательства "О военном положении". Вторая касается мест проведения выборов.

"Если вы помните, Верховная Рада Украины принимала решение о невозможности проведения местных выборов на тех или иных территориях. В частности, законодательство прямо говорит, что на оккупированных территориях какие-либо виды выборов не проводятся. После этого начинался избирательный процесс, в том числе и местных выборов. И так проходили последние местные выборы. Поэтому слово за политиками, слово за народными депутатами Украины", — резюмировал заместитель председателя ЦИК.

Как рассказывал Телеграф, ранее в Офисе президента опровергли, что глава государства Владимир Зеленский готовится идти на второй срок на президентских выборах в июле. В Центральной избирательной комиссии добавили, что президентские выборы в Украине после отмены военного положения нуждаются в внесении изменений в законодательство и восстановлении инфраструктуры.