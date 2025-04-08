Трамп превратил Овальный кабинет в "кусок золота": как он выглядел при Байдене (фото)

Трамп стал преображать кабинет сразу после своего возвращения на должность

Дизайн Овального кабинета, то есть рабочего кабинета президента Соединенных Штатах Америки в Белом доме, значительно изменился со времен Джо Байдена и прихода Дональда Трампа. В помещении появилось больше роскоши, золота и элементов декора.

Telegram-канал "Donald Trump українською" сравнил две фотографии, которые были сделаны в разные годы. На одной из них кресло президента занимал Байден и интерьер Овального кабинета выглядел довольно скромно, а на втором фото его изменили во время правления Трампа.

Во время встречи Байдена и Фумио Кисиды в апреле 2024 года в президентском кабинете было сделано их фото, на котором видно, как выглядит помещение. На стенах было лишь несколько портретов, стояли кресла и диваны, по бокам торшеры, небольшой столик, украшенный букетом цветов, а также большие часы у стены. Именно таким был дизайн Овального кабинета.

Джо Байден и премьер Японии в Овальном кабинете. Фото: Telegram-канал Donald Trump українською

На новых фотографиях, сделанных во время встречи Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху в 2025 году видно, что президентский кабинет значительно преобразился. В нем появилось больше портретов, трофеев, и в целом он стал больше "золотым". Также появилась мебель в стиле времен Римской империи.

Дональд Трамп и премьер Израиля в Овальном кабинете. Фото: Telegram-канал Donald Trump українською

Ранее в материале CNN говорилось, что Овальный кабинет украшен множеством портретов и золотых безделушек, который президент Дональд Трамп перевез из своего имения во Флориде.

"Все это делает Белый дом все более напоминающим дом Трампа в Южной Флориде", — пишут журналисты.

Резиденция Трампа во Флориде. Фото: The Trump Organization

Он убрал некоторые из наиболее знаковых деталей комнаты, включая пучки шведского плюща, которые раньше росли над камином. Растения произошли от черенков, изначально подаренных Джону Ф. Кеннеди послом Ирландии в США. На каминной полке теперь семь золотых артефактов, расположенных в ряд по бокам от высокой центральной композиции в стиле ампир.

Простые деревянные приставные столики были заменены на более эффектные консоли с мраморной столешницей и позолоченными орлами на основании, поддерживающими бронзовые бюсты Мартина Лютера Кинга-младшего и Уинстона Черчилля.

Дональд Трамп и премьер Израиля в Овальном кабинете. Фото: скриншот

На журнальном столике стоит тяжелое на вид золотое пресс-папье, сверху выгравирована президентская печать, а сбоку — слово "TRUMP". Иногда некоторые гости использовали его в качестве подставки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп вернул в Овальный кабинет особую вещь. Ее возвращение, вероятно, носит не только эстетический характер, но и более глубокий политический контекст.