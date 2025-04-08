Трамп превратил Овальный кабинет в "кусок золота": как он выглядел при Байдене (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Трамп стал преображать кабинет сразу после своего возвращения на должность
Дизайн Овального кабинета, то есть рабочего кабинета президента Соединенных Штатах Америки в Белом доме, значительно изменился со времен Джо Байдена и прихода Дональда Трампа. В помещении появилось больше роскоши, золота и элементов декора.
Telegram-канал "Donald Trump українською" сравнил две фотографии, которые были сделаны в разные годы. На одной из них кресло президента занимал Байден и интерьер Овального кабинета выглядел довольно скромно, а на втором фото его изменили во время правления Трампа.
Во время встречи Байдена и Фумио Кисиды в апреле 2024 года в президентском кабинете было сделано их фото, на котором видно, как выглядит помещение. На стенах было лишь несколько портретов, стояли кресла и диваны, по бокам торшеры, небольшой столик, украшенный букетом цветов, а также большие часы у стены. Именно таким был дизайн Овального кабинета.
На новых фотографиях, сделанных во время встречи Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху в 2025 году видно, что президентский кабинет значительно преобразился. В нем появилось больше портретов, трофеев, и в целом он стал больше "золотым". Также появилась мебель в стиле времен Римской империи.
Ранее в материале CNN говорилось, что Овальный кабинет украшен множеством портретов и золотых безделушек, который президент Дональд Трамп перевез из своего имения во Флориде.
"Все это делает Белый дом все более напоминающим дом Трампа в Южной Флориде", — пишут журналисты.
Он убрал некоторые из наиболее знаковых деталей комнаты, включая пучки шведского плюща, которые раньше росли над камином. Растения произошли от черенков, изначально подаренных Джону Ф. Кеннеди послом Ирландии в США. На каминной полке теперь семь золотых артефактов, расположенных в ряд по бокам от высокой центральной композиции в стиле ампир.
Простые деревянные приставные столики были заменены на более эффектные консоли с мраморной столешницей и позолоченными орлами на основании, поддерживающими бронзовые бюсты Мартина Лютера Кинга-младшего и Уинстона Черчилля.
На журнальном столике стоит тяжелое на вид золотое пресс-папье, сверху выгравирована президентская печать, а сбоку — слово "TRUMP". Иногда некоторые гости использовали его в качестве подставки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп вернул в Овальный кабинет особую вещь. Ее возвращение, вероятно, носит не только эстетический характер, но и более глубокий политический контекст.