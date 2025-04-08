"Замирение" или продолжение войны с Россией. Аналитик объяснил риски для Украины

Любая промежуточная договоренность должна быть частью крупных сделок

Если война с Россией будет завершена на тех позициях, которые мы сейчас имеем, и Киев не получит репараций от Москвы, Украина рухнет у глубокую экономическую яму. Дело в том, что мы можем финансировать наши расходы только наполовину.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал футуролог, доктор экономических наук, основатель Advanter Group Андрей Длигач. Он объяснил, почему Украину не устроит промежуточный сценарий.

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— Я уже два года говорю, что "замирение" для Украины более рискованный сценарий, чем продолжение боевых действий. Как бы ужасно это ни звучало, — говорит экономист.

По его мнению, такое "завершение войны" будет означать, что Украина согласилась на частичное снятие санкций с России, которая будет перевооружаться и готовиться к следующей войне.

— В настоящее время в Украине происходят политические ссоры, атомизация гражданского общества и отток людей в страхе повторения сценария с Минскими договоренностями, — отмечает аналитик. — Нам нельзя допускать промежуточных сценариев. Мы должны сделать все, чтобы любая промежуточная договоренность была лишь частью крупных соглашений. И даже после этого мы не должны останавливаться в технологизации армии, в донатах и стремлении иметь большую экономическую устойчивость.

По словам основателя Advanter Group, как только Трамп или Путин убедит ЕС, что это и есть мир, как только мы ощутим хотя бы тень слабины со стороны МВФ, "Большой семерки" или Европейского Союза в экономической помощи, у нас будет экономическая катастрофа.

— Сейчас мы можем финансировать наши расходы только наполовину, а сократить финансирование армии — значит проиграть за несколько месяцев нового наступления России, — подытожил Андрей Длигач.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", когда у Путина закончатся деньги на войну с Украиной.