Британия срочно направляет в Украину тысячи противогазов: в чем причина

Производство уже началось

Великобритания направляет более 65 тысяч противогазов украинским военным. Причина – катастрофическая ситуация с применением химического оружия со стороны РФ на фронте.

Средства индивидуальной защиты производит компания Avon Protection, расположенная в городе Мелкшем. Как сообщает BBC News, поставки проходят в рамках многомиллионного соглашения по заказу НАТО. Производство уже началось, и первые партии противогазов в скором времени поступят в Украину.

"Из-за неотложности мы немедленно приступили к выполнению заказа, респираторы уже в производстве, и мы вскоре их поставляем", — сказал Джастин Хайн, директор по стратегии и управлению продуктами Avon Protection.

"Они крайне необходимы, и Украине нужен наиболее проверенный и простой в использовании продукт", — добавил он. Такое решение, как пишет издание, было принято после обвинений США в адрес России в применении химического оружия на поле боя. Это противоречит интернациональному праву.

По словам Хэмиша де Бреттона-Гордона, бывшего командира подразделения британской армии по химической защите, россияне уже полтора года почти непрерывно используют ядовитые вещества. "Они сбрасывают дроны с газовыми баллончиками прямо в окопы", — объяснил специалист.

Также ранее Телеграф писал, что россияне разгоняют новую страшилку в Сети. Они распространяют информацию о химической атаке ВСУ.