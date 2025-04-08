О зонтиках точно не стоит забывать. Будет ли морозно в Киеве в эти дни

В Киеве в ближайшие дни продолжит бушевать непогода

Начало этой недели продолжает "радовать" киевлян холодной, снежной и ветреной погодой. Синоптики прогнозируют, что существенного потепления в ближайшие дни точно не ожидается.

В эти дни горожанам нужно быть осторожными на дорогах, ведь есть вероятность образования гололеда в результате мороза и осадков. Об этом сообщили в Meteofor.

Вторник, 8 апреля, предполагается облачным, но сухим. Воздух днем прогреется до +3 градусов, а ночью остынет до -3 градусов. Самые сильные ветры предполагаются утром-вечером — свежие-сильные 8-12 м/с.

Уже на следующий день, 9 апреля, будут осадки. Мелкий снег прогнозируется утром и днем. Дневная температура достигнет +3 градусов, а ночью упадет до -2 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 7 м/с.

В четверг, 10 апреля, ожидаются самые продолжительные дожди со снегом среди других дней, ведь будут идти с утра и до позднего вечера. Показатели на термометрах в дневное время зафиксируются около 0, а в ночное — +1 градус. Порывы ветра в этот день повысятся до свежих-сильных 10-12 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда украинцам готовиться к еще более сильным морозам.