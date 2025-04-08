Отсрочку от мобилизации можно получить по семейным обстоятельствам: кого это касается

Есть 12 оснований для освобождения от призыва

Мобилизации в Украине подлежат пригодные для службы мужчины от 18 до 60 лет. Однако некоторые категории граждан могут получить отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам.

Детальнее об этом рассказывает "Телеграф". Согласно украинскому законодательству отсрочка предоставляется при наличии определенных жизненных обстоятельств, связанных с уходом за детьми, больными родственниками или членами семьи с инвалидностью.

Основные категории граждан, которые имеют право на отсрочку:

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет (при отсутствии задолженности по алиментам более трех месяцев);

отец, если мать умерла, пропала без вести, лишена родительских прав, отбывает наказание или признана умершей;

опекуны, попечители, приемные родители или родители-воспитатели, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью до 18 лет.

Также мобилизации не подлежат мужчины, которые:

ухаживают за ребенком с тяжелыми заболеваниями, требующими трансплантации или паллиативной помощи, даже без установленной инвалидности (при наличии соответствующего медицинского заключения);

на иждивении которых совершеннолетний ребенок с инвалидностью независимо от группы;

воспитывают ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, до 18 лет;

ухаживают за тяжелобольным членом семьи — женой, ребенком или родителями — на основании заключения медицинской комиссии;

опекуны недееспособных лиц;

мужчина, у которого жена имеет инвалидность I или II групп;

или жена имеет инвалидность III группы по онкологии, ампутациям или паралитическим синдромам;

если родители или родители жены имеют инвалидность I или II групп, при условии отсутствия других лиц, которые могут за ними ухаживать;

постоянно ухаживают за лицом с инвалидностью I или II групп, если нет других родственников, которые могут это сделать;

Кроме этого, отсрочку могут оформить родители, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если муж или жена проходят военную службу.

Напомним, что для получения отсрочки необходимо предоставить документы, подтверждающие это право – медицинские заключения, решения суда, документы об установлении опеки и т.д. Окончательное решение принимается ТЦК и СП после рассмотрения всех представленных материалов.

Ранее "Телеграф" писал, кто может получить отсрочку без визита в ТЦК. Некоторые категории украинцев могут сделать это в приложении "Резерв+".