Ешьте, как украинская аристократия восемнадцатого века

Мы делились рецептом аппетитного постного печенья. Поскольку сейчас идет Успенский пост, именно десерты без яиц, молока и масла — в топе. Предлагаем старинный рецепт такого десерта.

Рецепт приготовления постных марципанов привел Игорь Нетудыхаткин в книге "Древняя кухня киевских митрополитов". Как первоисточник он указывает "Книгу рецептов" Ивана Кулябко XVIII в., хотя, очевидно, что рецепт более старый. Телеграф предлагает заменить некоторые ингредиенты так, чтобы они были доступны обычному современному кулинару.

Старинные песни марципаны: в чем сложность

В частности, сок растения астрагал уже давно не используется в кулинарии. В рецепте смесь на его основе призвана заменить яичный белок, то есть именно она делает классический рецепт "веганским". Впрочем, есть разные вариации марципана, и можно использовать обычную воду. Пищевая розовая вода продается в специализированных магазинах и служит для ароматизации десерта. Его можно заменить ванильным экстрактом и водой.

"Попарить и порбрезать вдоль и засушить на подстилку отвесить фунт миндалов сухих, а фунт сахара толченного, встать розовой воды (розовой — И.Н.) в сахар ложку и толчь хорошо, драданту (сок растения астрагал — И.Н.) полч розовой воды сварит, или намочит, и сквозь платок вдавит в сахар, место белка, и столкни хорошо, после смешать с миндалами и качать кругло, чтобы остренко било, и класть на бумагу» — говорит оригинальный рецепт.

Как приготовить песни марципаны по старинному рецепту в 2024 году

Итак, нам понадобится фунт миндаля (примерно 450 г). Можно взять сразу миндальную муку, в восемнадцатом веке кулинары такой роскоши не имели, поэтому толкли ее вручную.

(примерно 450 г). Можно взять сразу миндальную муку, в восемнадцатом веке кулинары такой роскоши не имели, поэтому толкли ее вручную. Конечно, вариация с водой будет гораздо проще, чем в оригинальном рецепте — на розовой воде и соке эстрагала. Хотя розовую воду можно купить, чтобы почувствовать тот самый благородный и роскошный вкус. На такое количество миндаля понадобится примерно 6 столовых ложек воды. Если вы не используете розовую воду, возьмите такое же количество обычной и добавьте к ней ванильный экстракт. Добавлять их следует постепенно, замешивая марципановую массу.

можно купить, чтобы почувствовать тот самый благородный и роскошный вкус. На такое количество миндаля понадобится примерно 6 столовых ложек воды. Если вы не используете розовую воду, возьмите такое же количество обычной и добавьте к ней ванильный экстракт. Добавлять их следует постепенно, замешивая марципановую массу. Сахар – самый простой элемент. На такое количество миндальной муки понадобится примерно 300 г сахарной пудры.

Муку и пудру следует соединить. Добавляя по ложке-две воды, следует замесить тугую массу – как пластическое тесто. С этой массы следует скатать равномерный пласт или колбаску, поделить его на равномерные части и переложить бумагой (чтобы не склеивались между собой).

В общем, марципан — очень пластичный продукт, ему можно легко придать любую форму. Поэтому его часто используют для декорации десертов. Но можно есть как самостоятельные конфеты — как в этом рецепте.