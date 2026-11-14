От поддержки Януковича до петиции против абортов: кто такой юрист Денис Брынза

Библия в образовании, поддержка УПЦ и публикации о Януковиче и Майдане

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Юрист из Черновцов Денис Брынза стал настоящей "звездой сети" после публикации петиции о запрете абортов в Украине по желанию женщины. Его обращение от 9 ноября предусматривает немало ограничений для беременных, однако это не единственная его общественная инициатива. Среди других предложений Брынзы – введение чтения Библии в школах, запрет сладостей в детсадах и тому подобное.

"Телеграф" решил рассказать, что известно об авторе громкой петиции, вызвавшей широкий резонанс в обществе. Сразу подчеркнем: цель материала – освещение публичных инициатив и высказываний Брынзы, а не их поддержка или призыв к травле человека.

В своем Instagram Брынза представляет себя общественным деятелем и юристом. В Facebook он указал Черновцы как город происхождения, а Киев – как место проживания. Образование, как отмечает сам активист, он получил в частном "Буковинском университете".

Денис Брынза. Фото: facebook.com/denys.bry

Петиция об абортах: что предлагает автор

Автор просит правительство разработать и подать в Верховную Раду законопроект, который запретит прерывание беременности из-за нежелания рожать или по другим немедицинским причинам независимо от срока. Медицинские исключения он предлагает оставить при реальной угрозе жизни или здоровью матери, а в отношении патологий плода – усилить контроль.

Для беременности в результате изнасилования Брынза предлагает установить срок в 12 недель и обязательные 10 дней на обдумывание после обращения. При этом пострадавшая должна обратиться не позднее окончания 11-й недели. Также он выступает за ужесточение ответственности за незаконные аборты и принуждение к прерыванию беременности.

Свою позицию Брынза объясняет, в частности, религиозными убеждениями:

"Наша страна построена на православии. На протяжении столетий казаки боролись в первую очередь за веру, а уже потом за все остальное", – написал автор петиции Денис Брынза.

Религия и война в публикациях Брынзы

На своей странице Facebook Брынза часто публикует посты на религиозные и политические темы, часть – на русском языке. Некоторые из них – довольно провокационного характера с учетом общих общественных настроений.

Так, например, в публикации от 17 июля о расстреле семьи Николая II он называет его "нашим последним императором", а Российскую империю – "нашей православной империей". Последующие войны, голод и гонения в Украине Денис Брынза связывает с отступлением от веры и убийством монарха.

Брынза связывает последующие исторические трагедии с убийством Николая II

В публикации от 27 июня он призвал поддержать требование к властям предоставить отсрочку всем священнослужителям УПЦ. Альтернативой на распространенном им плакате названа отставка властей. Себя в тексте он причисляет к прихожанам УПЦ.

Брынза поддерживает требование предоставить отсрочку всем священнослужителям УПЦ

Тему войны России против Украины Брынза в своих сетях также затрагивает, но довольно специфически. 15 июня он опубликовал видео с пожаром в Киево-Печерской лавре после прилета. При этом в подписи он размышляет о прощении и просит Бога помиловать "наши народы" (по всей видимости, и украинцев, и россиян – хотя сам он четко этого не указывает).

В публикации о Лавре Брынза просит помиловать "наши народы"

Еще один пост Брынзы от 4 апреля сопровождается изображением с лозунгами в поддержку УПЦ, мира, нейтралитета, диверсифицированной экономики и традиционных ценностей. В подписи мужчина подчеркивает, что выступает "против беззакония власти".

Среди лозунгов, распространяемых Бринзой, – поддержка УПЦ и нейтралитета

Майдан – плохой, Янукович – легитимный?

Довольно своеобразные взгляды Денис Брынза имеет и на другие аспекты современной истории. Так, 21 февраля 2026 года в своем Facebook он опубликовал текст, в котором возлагает ответственность за последующие потери и проблемы страны на... участников Революции Достоинства. Стремление вступить в ЕС он называет "навязанным внешними силами" и выступает за нейтралитет. Интересно, что на следующий день Брынза разместил в соцсетях портрет Виктора Януковича с подписью о 12 годах "без свободы слова", в которой рассуждает, что без президента-беглеца в Украине живется хуже.

В публикации о Майдане Брынза критикует европейский и евроатлантический курс

Брынза описывает период после бегства Януковича как время притеснений

В публикации от 7 мая Брынза поздравлял подписчиков с наступающим Днем победы, используя хештег о 9 мая. Запрет отдельной символики и празднований он называет "переписыванием истории". Эту публикацию он сопровождал видео с мемориалом вечного огня.

Бринза поздравляет с 9 мая и выступает против запрета символики

Не обходит Брынза вниманием и языковой вопрос. Как уже отмечалось, в сети он сам часто использует и русский, и украинский языки. А 29 мая этого года он отметил в Facebook, что украинцев разделяет не язык, а человечность – точнее, ее отсутствие.

Брынза высказывается о причинах разделения украинцев

Отдельно Брынза высказывался против принуждения к вакцинации, апеллируя к телесной неприкосновенности и свободе выбора.

В вопросе вакцинации Брынза апеллирует к свободе выбора

Библия, вейпы, ФОП: что еще предлагает Брынза

Предложение о запрете абортов – далеко не единственная инициатива активиста из Черновцов. В перечне петиций по имени Дениса Петровича Брынзы на правительственном портале зарегистрированы обращения о включении чтения православной Библии в образовательный процесс, штрафах пропорционально доходам и имущественному положению, ограничении вейпов и государственной онлайн-платформе похоронных услуг. Он также предлагает определять лимиты для ФОП по чистому доходу вместо оборота, а отопительный сезон начинать в зависимости от температуры внутри помещений.

В свежей петиции о детских садах Брынза предлагает запретить приносить сладости для праздничных угощений. Вместо этого он хочет разрешить фрукты, ягоды и галетное печенье с ограниченным содержанием сахаров. Свои требования он обосновывает безопасностью детей с диабетом, аллергиями и другими диетическими потребностями.

Как реагируют на предложения в сети?

Против ограничения доступа к абортам высказалась военнослужащая Ярина Черногуз. В комментариях к ее публикации собралось немало женщин, возмущенных инициативой Брынзы.

Тем временем в сети Х возмущаются посягательством на свободу женщин принимать решения.

Отметим, что украинцы уже успели выяснить, что у Дениса Брынзы есть долги по неуплате алиментов. Пользователи выражают недовольство, ведь мужчина, предлагающий запретить аборты, не спешит заботиться даже о собственном ребенке, что уж говорить о чужих.

Тем временем на правительственном портале уже появилось встречное обращение в ответ на "абортную" петицию. Его автор Татьяна Назарук призвала чиновников не поддерживать запрет и сохранить действующие гарантии прерывания беременности по желанию женщины до 12 недель и при обстоятельствах, определенных законом, – с 12 до 22 недель.

"Личные моральные и религиозные убеждения являются правом каждого человека, но они не должны становиться обязательными для всего общества", – написала автор встречной петиции Татьяна Назарук.

Как рассказывал "Телеграф", в Украине зарегистрировали петицию с призывом сохранить репродуктивные права женщин и усилить поддержку семей. Вместо запрета абортов правительство просят обеспечить финансовые, жилищные и социальные гарантии для родителей и детей.