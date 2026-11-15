Раненый ребенок, поврежденные многоэтажки и сгоревшие авто: всё о новых ударах по Украине

Среди пострадавших оказался двухлетний малыш

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В ночь на 15 ноября российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками с севера, юга и востока. Вечером 14 ноября авиаудар пришелся по Запорожью. Шесть человек получили ранения, повреждены жилые дома и автомобили.

О последствиях удара по Запорожью сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин. Российские войска применили против города управляемые авиабомбы.

Удары по Запорожью: пострадавшие и повреждения

По обновленным данным Семикина, российские войска нанесли по Запорожью 12 ударов. Среди шести пострадавших – женщины 40, 78 и 79 лет, мужчины 19 и 39 лет, а также двухлетний ребенок.

Удар по Запорожью повредил остекление многоквартирного дома

Российские войска применили по Запорожью управляемые авиабомбы

"В результате атаки повреждено остекление многоквартирного жилого дома и припаркованные автомобили. На месте попадания возник пожар", – сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

После удара по Запорожью на месте попадания возник пожар

Повреждены несколько многоэтажек и десятки автомобилей. Часть машин сгорела. На местах ударов работают экстренные службы, специалисты устраняют последствия атаки.

Взрывная волна повредила припаркованные у жилого дома автомобили

Днем 14 ноября российские войска уже атаковали Запорожье – удар пришелся по Вознесеновскому району. Тогда пострадали 22 человека, в том числе трое детей.

Куда направлялись российские беспилотники

В ночь на 15 ноября Воздушные силы предупреждали об атаке беспилотников типа Shahed с нескольких направлений. Военные отдельно сообщали о реактивных БПЛА.

Один реактивный беспилотник пролетал мимо Канева в Черкасской области в направлении Киевской области. Позже военные сообщили о реактивном БПЛА, который летел к Украинке в Киевской области.

Еще один реактивный беспилотник направлялся из Брянской области России в сторону Черниговской области. Мониторинговые каналы также сообщали об отдельных БПЛА в других регионах Украины.

Как сообщал "Телеграф", в Ровно готовили отселение жителей после российской атаки. О последствиях удара в других городах Украины издание рассказывало в сводке о последствиях атаки.