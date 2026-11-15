Пылает нефтехимический гигант, а энергетика под мощным ударом: все о ночной атаке по России

Под ударом могли оказаться нефтехимическое предприятие и объекты энергоснабжения

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане и Таганрог в Ростовской области России. В Нижнекамске загорелось предприятие – предположительно, "Нижнекамскнефтехим". В Таганроге сообщают о возможном поражении энергетических объектов.

Информация об этом была опубликована в OSINT-каналах. По словам очевидцев, после первого удара атака продолжилась.

Что известно о пожаре в Нижнекамске

Канал Exilenova+ опубликовал видео, обозначив его как кадры с "Нижнекамскнефтехима" после атаки. На распространяемых записях видно, что на территории предприятия вспыхнул пожар.

"Нижнекамскнефтехим" входит в холдинг "Сибур" и относится к крупнейшим нефтехимическим предприятиям России и мира. Завод производит синтетические каучуки и пластмассы.

Компания является мировым лидером по выпуску изопренового каучука, третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Это позволяет компании входить в десятку крупнейших мировых производителей синтетического каучука.

В 2025 году предприятие выпустило 3 млн тонн нефтехимической продукции. Новый комплекс ЭП-600 рассчитан на производство до 600 тысяч тонн этилена в год.

В 2025 году "Нижнекамскнефтехим" выпустил 3 млн тонн нефтехимической продукции. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В Таганроге сообщают об ударе по энергетике

В ночь на 15 ноября Таганрог также подвергся массированной атаке беспилотников, пишут мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+. По предварительной оценке, одной из целей стала подстанция напряжением 220 кВ Т-10, известная как "Таганрог-10".

Подстанция участвует в электроснабжении города и его промышленной зоны. Среди крупных предприятий, которые получают от неё электричество, – АО "ТАГМЕТ".

Местные жители сняли взрывы в районе линии электропередачи. Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что над городом сбили беспилотники.

Пожар в Луганске и предыдущие удары по НПЗ

Вечером 14 ноября Exilenova+ сообщил о серии взрывов в оккупированном Луганске. После них на автостоянке транспортных средств вспыхнул пожар.

Атаки на российские предприятия нефтяной отрасли продолжаются с конца октября. В ночь на 13 ноября после массированной атаки дронов загорелся Волгоградский НПЗ. Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны поразили предприятие "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью около 15 млн тонн нефти в год.

За несколько дней до этого украинские военные поразили Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский НПЗ. Под ударами также оказались Саратовский и Новокуйбышевский заводы.

Как сообщал "Телеграф", после ночного пожара на Волгоградском НПЗ местные жители рассказали об очередях за топливом и последствиях пожара. В 2024 году завод переработал 13,7 млн тонн нефти – это показывает масштаб предприятия.