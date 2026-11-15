Пылает нефтехимический гигант, а энергетика под мощным ударом: все о ночной атаке по России
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Под ударом могли оказаться нефтехимическое предприятие и объекты энергоснабжения
В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане и Таганрог в Ростовской области России. В Нижнекамске загорелось предприятие – предположительно, "Нижнекамскнефтехим". В Таганроге сообщают о возможном поражении энергетических объектов.
Информация об этом была опубликована в OSINT-каналах. По словам очевидцев, после первого удара атака продолжилась.
Что известно о пожаре в Нижнекамске
Канал Exilenova+ опубликовал видео, обозначив его как кадры с "Нижнекамскнефтехима" после атаки. На распространяемых записях видно, что на территории предприятия вспыхнул пожар.
"Нижнекамскнефтехим" входит в холдинг "Сибур" и относится к крупнейшим нефтехимическим предприятиям России и мира. Завод производит синтетические каучуки и пластмассы.
Компания является мировым лидером по выпуску изопренового каучука, третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Это позволяет компании входить в десятку крупнейших мировых производителей синтетического каучука.
В 2025 году предприятие выпустило 3 млн тонн нефтехимической продукции. Новый комплекс ЭП-600 рассчитан на производство до 600 тысяч тонн этилена в год.
В Таганроге сообщают об ударе по энергетике
В ночь на 15 ноября Таганрог также подвергся массированной атаке беспилотников, пишут мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+. По предварительной оценке, одной из целей стала подстанция напряжением 220 кВ Т-10, известная как "Таганрог-10".
Подстанция участвует в электроснабжении города и его промышленной зоны. Среди крупных предприятий, которые получают от неё электричество, – АО "ТАГМЕТ".
Местные жители сняли взрывы в районе линии электропередачи. Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что над городом сбили беспилотники.
Пожар в Луганске и предыдущие удары по НПЗ
Вечером 14 ноября Exilenova+ сообщил о серии взрывов в оккупированном Луганске. После них на автостоянке транспортных средств вспыхнул пожар.
Атаки на российские предприятия нефтяной отрасли продолжаются с конца октября. В ночь на 13 ноября после массированной атаки дронов загорелся Волгоградский НПЗ. Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны поразили предприятие "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью около 15 млн тонн нефти в год.
За несколько дней до этого украинские военные поразили Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский НПЗ. Под ударами также оказались Саратовский и Новокуйбышевский заводы.
Как сообщал "Телеграф", после ночного пожара на Волгоградском НПЗ местные жители рассказали об очередях за топливом и последствиях пожара. В 2024 году завод переработал 13,7 млн тонн нефти – это показывает масштаб предприятия.