Берега Киева соединят по-новому: когда откроют понтонные переправы и есть ли в них смысл

Когда в столице появится альтернативный маршрут с одного берега на другой

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В Киеве из-за российски атак на критическую инфраструктуру города уже начали строить понтонные мосты. Дополнительные переправы через Днепр будут готовы через 3-4 месяца.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Крейденко. Кроме того, зелёная ветвь киевского метро, ​​вероятно, не работать между берегами до начала 2027 года.

"Работы уже начаты, работают военные, работают и местные власти Киева. Вместе они организуют этот процесс", — сказал нардеп.

Добавим, что в интервью "Телеграфу" Крейденко ранее обозначил цели этого проекта. Власти с помощью понтонных переправ хотят обеспечить половину того трафика, что обеспечивают мосты.

"По Киеву насчитывается примерно 600 тысяч автомобилей в день, проходящих через столичные мосты. Поставили задачу обеспечить хотя бы 50% от 600 тысяч, чтобы можно было реализовать с помощью этих проектов", — заявлял Крейденко.

Владимир Крейденко/Фото: facebook.com/KreydenkoVolodymyr

Народный депутат из парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Сирко ("Голос") в комментарии для "Телеграфа" отметила, что понтоны не смогут полноценно заменить мосты.

Юлия Сирко/Фото: facebook.com/Klymenko.me

"Понтоны есть, но я не думаю, что они полноценно помогут организовать пассажирские перевозки или логистику между правым и левым берегом. Мосты невозможно заменить понтонами. Понтоны – временное решение", – отметила Сирко.

Военный эксперт Иван Ступак в комментарии "Телеграфу" заявил, что понтоны не очень подходят для гражданских нужд. Кроме того, он опасается, что скопление авто на въезде на такие переправы может стать целью для удара РФ.

"Если они будут использоваться исключительно военными, то в этом есть смысл. Для гражданских они не подходят, потому что им нужно иметь соответствующие навыки, чтобы через такие мосты переправляться. Если это то, о чем говорят, как у военных: понтон плюс понтон плюс и так к другому берегу. Быстро развернули, быстро переправили, быстро свернули. Вот так оно работает. А для гражданских, я откровенно скажу, имею огромные сомнения.

Они могут стать целями для Российской Федерации. Поэтому такое решение под большим вопросом, мне кажется", — сказал эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пилотный речной маршрут в Киеве реально запустить весной 2027 года. Однако начать подготовку необходимо уже сейчас.