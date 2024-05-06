Алкоголь в 14 лет и личная драма с Дианой и Камиллой: главные скандалы в жизни Чарльза III

Главные скандалы, которые случались в жизни Чарльза III

Король Великобритании Чарльз III пребывает на троне уже год — 6 мая 2023 года состоялась официальная коронация монарха. "Телеграф" решил вспомнить главные скандалы в жизни короля Великобритании, который занял место своей матери Елизаветы II на троне в возрасте 74 лет. Британцы шутят, что Чарльз прошел самый долгий испытательный срок, чтобы стать королем, он ждал этого момента практически всю свою жизнь.

Первый скандал в 14 лет

Как и любой ребенок из королевской семьи, Чарльз III был в центре внимания общественности и прессы с юных лет. В своей первый серьезный скандал будущий король попал в 14 лет. Тогда еще принц отправился со своим классом на остров Льюис. И, пытаясь скрыться от зевак, Чарльз ушел в бар, где купил вишневый бренди. История о том, что принц-подросток пьет алкоголь тогда облетела все СМИ.

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Личная драма Чарльза, которая стала главным скандалом

Серьезную тень на репутацию принца Чарльза всю его жизнь бросала его же личная драма — тайные отношения с Камиллой, свадьба с Дианой Спенсер, измены и гибель принцессы.

Чарльз еще с юности был завидным женихом. В свое время президент США Никсон пытался свести Чарльза со своей дочерью, а также ходили слухи о том, что принц ухаживал за Барбарой Стрейзанд. Однако тайные отношения у него были с замужней на тот момент Камиллой Паркер-Боулз.

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Все понимали, что королевская семья не позволит Чарльзу жениться на Камилле. Выбор королевского двора пал на Диану Спенсер, которая была на 12 лет младше принца, но имела аристократические корни и безупречную репутацию. И дворец не прогадал, ведь принцесса Диана стала настоящей любимицей публики не только в Великобритании, но и далеко за ее пределами.

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Однако принц Чарльз, несмотря на показательную идиллию с Дианой, продолжал любить Камиллу и тайно встречался с ней. И когда Леди Ди надоело это терпеть, она заявила об этом публично. А потом был развод Дианы и Чарльза, на который Королева Елизавета долго не соглашалась.

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Жизнь принцессы Дианы закончилась трагически — она погибла в ДТП вместе со своим новым мужчиной. Эта история до сих пор бросает тень на репутацию Чарльза. Однако, после всех драматических событий король Великобритании таки воссоединился с любовью всей своей жизни — Камиллой Паркер-Боулз. Они сыграли свадьбу в 2005 году с условием, что Камилла не будет претендовать на звание королевы. Со временем Елизавета II ее приняла, а незадолго до смерти объявила: жена ее сына таки сможет называться королевой, что и произошло после коронации Чарльза III.

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Самый старый монарх

Чарльз III стал самым старым британским монархом, который взошел на трон в возрасте 74 лет. Среди британцев живет шутка, что он прошел самый долгий испытательный срок, чтобы стать к работе короля. Его называют чудаком и считают немного странным за то, что он любит садоводство и разговаривает с деревьями и растениями.

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А еще Чарльзу не раз доставалось за его попытки вмешиваться в государственную политику, что представителям королевской семьи строго запрещено. Однако он все равно активно писал письма политикам с советами.

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