Алкоголь у 14 років та особиста драма з Діаною та Каміллою: головні скандали у житті Чарльза III (фото)

Головні скандали, що траплялися у житті Чарльза III

Король Великобританії Чарльз III перебуває на троні вже рік – 6 травня 2023 року відбулася офіційна коронація монарха. "Телеграф" вирішив згадати головні скандали у житті короля Великобританії, який зайняв місце своєї матері Єлизавети II на троні у віці 74 років. Британці жартують, що Чарльз пройшов найдовший випробувальний термін, щоб стати королем, він чекав на цей момент практично все своє життя.

Перший скандал у 14 років

Як і будь-яка дитина з королівської родини, Чарльз III був у центрі уваги громадськості та преси з юних років. У своїй першій серйозній скандал майбутній король потрапив у 14 років. Тоді ще принц вирушив зі своїм класом на острів Льюїс. І, намагаючись сховатися від роззяв, Чарльз пішов у бар, де купив вишневий бренді. Історія про те, що принц-підліток п’є алкоголь, тоді облетіла всі ЗМІ.

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Особиста драма Чарльза, яка стала головним скандалом його життя

Серйозну тінь на репутацію принца Чарльза все життя кидала його особиста драма — таємні стосунки з Каміллою, весілля з Діаною Спенсер, зради і загибель принцеси.

Чарльз ще з юності був завидним женихом. Свого часу президент США Ніксон намагався звести Чарльза зі своєю дочкою, а також ходили чутки про те, що принц залицявся до Барбари Стрейзанд. Однак таємні стосунки в нього були із заміжньою на той момент Каміллою Паркер-Боулз.

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Всі розуміли, що королівська родина не дозволить Чарльзу одружитися з Каміллою. Вибір королівського двору впав на Діану Спенсер, яка була на 12 років молодша за принца, але мала аристократичне коріння та бездоганну репутацію. І палац не прогадав, адже принцеса Діана стала справжньою улюбленицею публіки не лише у Великій Британії, а й далеко за її межами.

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Однак принц Чарльз, незважаючи на показову ідилію з Діаною, продовжував любити Каміллу і таємно зустрічався з нею. І коли Леді Ді набридло це терпіти, вона заявила про це публічно. А потім було розлучення Діани та Чарльза, на яке Королева Єлизавета довго не погоджувалася.

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Життя принцеси Діани закінчилося трагічно — вона загинула у ДТП разом зі своїм новим чоловіком. Ця історія й досі кидає тінь на репутацію Чарльза. Однак після всіх драматичних подій король Великобританії таки возз’єднався з любов’ю всього свого життя — Каміллою Паркер-Боулз. Вони зіграли весілля у 2005 році за умови, що Камілла не буде претендувати на звання королеви. Згодом Єлизавета II її прийняла, а незадовго до смерті оголосила: дружина її сина таки зможе називатися королевою, що і сталося після коронації Чарльза III.

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Найстаріший монарх

Чарльз III став найстарішим британським монархом, який зійшов на трон у віці 74 років. Серед британців гуляє жарт, що він пройшов найдовший випробувальний термін, щоб стати королем. Його називають диваком і вважають трохи дивним за те, що він любить садівництво та розмовляє з деревами та рослинами.

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А ще Чарльзу неодноразово діставалося за його спроби втручатися в державну політику, що представникам королівської родини суворо заборонено. Однак він все одно активно писав листи політикам із порадами.

Фото: Getty Images

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