В Волынской области перебои со светом и водой после российской атаки: что обещают Луцку и Ковелю

Ситуация должна улучшиться к концу дня

Утром и днем 26 августа россияне устроили масштабную ракетную и дроновую атаку на Украину. Взрывы прогремели в ряде областей, а в некоторых из них начались перебои со светом и водоснабжением.

К таковым относятся Луцк и Ковель. Их не спасло даже то, что они находятся настолько далеко от российской границы, насколько это в принципе возможно для Украины.

В сообщении "Волыньоблэнерго" говорится, что перебои со светом наблюдаются в Луцком, Ковельском, Камень-Каширском районах области, а также непосредственно в городах Луцк и Ковель. Ожидается, что энергоснабжение будет возобновлено до 17:00.

При этом там отметили, что в первую очередь электричество планируют вернуть к объектам критической инфраструктуры.

"Просим волынян сохранять холодный ум и покой, не распространять непроверенную информацию и поддерживать друг друга", — говорится в сообщении.

Первый заместитель директора коммунального предприятия "Луцкводоканал" Святослав Дмитроца рассказал, что по состоянию на 14:00 около 50 тысяч потребителей Луцка остаются без воды. Всего в городе около 90 тысяч потребителей.

"В течение дня в некоторых микрорайонах города будет понижено давление воды. Уже возобновлена ​​работа двух водозаборов – Гнидавского и Емельяновского, а также запущена в работу насосная станция на Дубновском водозаборе", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в Луцке поврежден многоквартирный дом. Известно, по меньшей мере, об одном погибшем. Также поврежден еще один жилой дом, в котором есть пострадавшие.