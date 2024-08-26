У Волинській області перебої зі світлом та водою після російської атаки: що обіцяють Луцьку та Ковелю

Ситуація має покращитися до кінця дня

Вранці та вдень 26 серпня росіяни влаштували масштабну ракетну та дронову атаку на Україну. Вибухи пролунали в ряді областей, а в деяких з них почалися перебої зі світлом та водопостачанням.

До таких належать Луцьк та Ковель. Їх не врятувало навіть те, що вони є настільки далекими від російського кордону, наскільки це в принципі можливо для України.

У повідомленні "Волиньобленерго" йдеться, що перебої зі світлом спостерігаються у Луцькому, Ковельському, Камінь-Каширському районах області, а також безпосередньо у містах Луцьк та Ковель. Очікується, що енергопостачання буде відновлено до 17:00.

При цьому там зазначили, що насамперед електрику планують повернути до об’єктів критичної інфраструктури.

"Просимо волинян зберігати холодний розум і спокій, не розповсюджувати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", — йдеться у повідомленні.

Перший заступник директора комунального підприємства "Луцькводоканал" Святослав Дмитроца розповів, що станом на 14:00 близько 50 тисяч споживачів Луцька залишаються без води. Загалом у місті близько 90 тисяч споживачів.

"Протягом дня в деяких мікрорайонах міста буде знижено тиск води. Вже відновлено роботу двох водозаборів – Гнідавського та Омелянівського, а також запущено в роботу насосну станцію на Дубнівському водозаборі", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Відомо щонайменше про одного загиблого. Також пошкоджено ще один житловий будинок, у якому постраждали.