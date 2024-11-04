Заботимся о будущем: как фармкомпания "Здоровье" поддерживает маленьких харьковчан

С начала войны компания "Здоровье" активно помогает военным и гражданским. Одним из направлений постоянного внимания стала забота о детях. В партнерстве с артцентром Zelo в Харькове организовали бесплатные занятия по лепке из глины.

Художественные занятия имеют терапевтический эффект – улучшение ментального здоровья малышей. Все преподаватели центра — опытные фасилитаторы, имеющие навыки работы с детьми, испытывающими ежедневный стресс, с детьми с особыми потребностями.

В общем, в артцентре Zelo проводят разнообразные занятия, чтобы каждый мог найти то, что нравится именно ему. Здесь есть рисование, игра на музыкальных инструментах, пение, хореография, песчаная анимация, резьба, рукоделие, декоративно-прикладное, ораторское, цирковое искусство, фотография, робототехника, финансовая грамотность. Ведь, кроме новых знаний, дети получают общение и поддержку от сверстников и взрослых.

Лепка из глины это наиболее универсальная дисциплина, потому что подходит для детей совершенно всех возрастов и уровня подготовки. Новые тактильные ощущения и использование мелкой моторики пальчиков снимают эмоциональное напряжение, а возможность воплотить в пластике собственный замысел – повышают самооценку и позволяют ребенку больше раскрыться.

По инициативе Александра Доровского, учредителя ООО "Корпорация "Здоровье"", уже два года занятия по лепке из глины проводятся бесплатно. Чтобы профессиональная помощь и поддержка были доступны каждому, кто в этом нуждается. До полномасштабной войны фармкомпания также оказывала благотворительную помощь многодетным семьям и незащищенным слоям населения Харьковщины.

— Абсолютно все украинцы ощущают на себе влияние трех лет постоянного напряжения, переживания, страха за жизнь близких. Пожалуй, больше всего страдают от этого дети. Доровской.