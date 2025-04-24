Прийти в ТЦК и захватить с собой адвоката? Как действовать, когда аннулировали бронь

Юрист рассказал, что делать, чтобы работнику, у которого забрали бронь, восстановить ее

Если у мужчины, забронированного предприятием, забрали бронь, то ему нужно проверить статус работодателя, обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или напоследок за юридической консультацией.

В первую очередь при отмене брони мужчине нужно проверить статус работодателя. Если предприятие все еще имеет статус критически важного, то работодатель должен забронировать работника в "Дії" (ред. в укр. вар.) в течение 3 суток, как пояснил юрист практики военного права компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько для издания "РБК-Украина".

Если же в этой ситуации предприятие утратило статус, тогда мужчине необходимо действовать самостоятельно.

Другое, что нужно сделать, пойти в ТЦК и СП. Юрист говорит, если в "Резерв+" нет брони из-за неактуальных документов, розыска или других оснований, тогда украинцу необходимо обратиться в ТЦК с документом, подтверждающим работу на критически важном предприятии. Он рекомендует взять с собой еще адвоката.

"Ведь если официально бронирование вам в "Резерв+" не предоставлено, то есть риски злоупотреблений", — уточнил он.

В случае, когда бронь отменили ошибочно или из-за злоупотребления, то мужчине следует обратиться за юридической консультацией. Кроме того, эти действия можно обжаловать в суде, особенно, если на руках есть доказательства нарушения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько времени занимает бронирование работников от мобилизации в 2025.