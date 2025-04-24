Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса о действиях американского президента

Трамп проваливает мирный процесс по агрессии России против Украины, выставляя невозможные условия признания Крыма российским и готовится "умыть руки"?

Трамп предлагает Украине признать капитуляцию, но это будет лучшая капитуляция из всех возможных, блестящая и яркая капитуляция, ведь она обеспечена лично Трампом, который пришел и вытащил Путина из грязи, посадил его за стол и признал победителем в войне, которая должна была длиться 3 дня, а продолжается уже три года без стратегических успехов для России. Золотая капитуляция гения переговоров. И Трамп рассчитывает на благодарность и готовность Украины идти ему на встречу, при том, что он сам лично разрушил как доверие, так и рычаги влияния, отказывая Украине в дальнейшей поддержке.

Звучит безумно. И даже тупо.

Неудивительно. Ведь Трамп проваливает абсолютно все, за что он взялся. Совершенно.

Он уже сдал назад и моргнул в противостоянии с Китаем.

Он уже сдал назад и заявил, что не хочет увольнять председателя ФРС.

Он уже провалил борьбу с растущим дефицитом бюджета США, а Маск при этом скулит и говорит, что скоро убежит спасать Теслу.

Он уже провалил борьбу с нелегальной миграцией, хотя отправляет американских граждан в концлагерь.

Он уже признает, что не может ничего сделать с Ираном и готов вернуться к соглашению, которое сам когда-то разрушил

И понятно, что он никоим образом не сможет решить проблему торгового дефицита США, хотя это и не проблема, разве что в голове самого Трампа.

Таким образом, второй термин Трампа хоть и выглядит более кринжево чем первый, однако пока он такой же бездарный.

При этом всему он разрушил доверие в экономике и США уверенно стремятся к рецессии. На пустом месте, ведь три месяца назад экономика была в отличном состоянии, а доверие к доллару США безгранично. США потеряли доверие, потеряли союзников и ничего не получили взаимно.

Вот оно в искусстве вести переговоры. Самый высокий пилотаж.

Так что было бы странно, если бы у него вышло в кейсе войны. Хотя ему очень хочется делать темные делишки с Путиным, зарабатывать миллиарды долларов в России и построить в центре Москвы Трамп Тауэр, самый большой и самый золотой из всех Трамп тауэров в мире.

Источник: пост Фурсы в Facebook