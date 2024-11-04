Дбаємо про майбутнє: як фармкомпанія "Здоров’я" підтримує маленьких харків’ян

З початку війни компанія "Здоров’я" активно допомагає військовим і цивільним. Одним з напрямів постійної уваги стала турбота про дітей. У партнерстві з артцентром Zelo у Харкові організували безплатні заняття з ліплення з глини.

Мистецькі заняття мають терапевтичний ефект — покращення ментального здоров’я малюків. Усі викладачі центру — досвідчені фасилітатори, які мають навички роботи з дітьми, які зазнають щоденного стресу, з дітьми з особливими потребами.

Загалом в артцентрі Zelo проводять різноманітні заняття, аби кожен міг знайти те, що до вподоби саме йому. Тут є малювання, гра на музичних інструментах, співи, хореографія, піщана анімація, різьблення, рукоділля, декоративно-прикладне, ораторське, циркове мистецтво, фотографія, робототехніка, фінансова грамотність. Адже окрім нових знань, діти отримують спілкування та підтримку від однолітків і дорослих.

Ліплення з глини це найбільш універсальна дисципліна, тому що підходить для дітей абсолютно різного віку і рівня підготовки. Нові тактильні відчуття та використання дрібної моторики пальчиків знімають емоційну напругу, а можливість втілити у пластиці власний задум — підвищують самооцінку і дозволяють дитині більше розкритися.

За ініціативи Олександра Доровського, засновника ТОВ "Корпорація "Здоров’я"", вже два роки заняття з ліплення з глини проводять безплатно. Аби фахова допомога і підтримка були доступні кожному, хто цього потребує. До повномасштабної війни фармкомпанія також надавала благодійну допомогу багатодітним родинам і незахищеним верствам населення Харківщини.

— Абсолютно усі українці відчувають на собі вплив трьох років постійної напруги, переживання, страху за життя близьких. Та, мабуть, найбільше страждають від цього діти. Тому наша першочергова задача — подбати про майбутні покоління, які будуть розвивати нашу незалежну Україну, — переконаний Олександр Доровський.