Зарплата в 30 тысяч, а стажа всего 15 лет. Ожидать ли значительной пенсии в 2025

Зарплата, в основном, значительно влияет на будущую пенсию

На размер пенсии в Украине значительно влияют страховой стаж, заработная плата и возраст выхода на пенсию. Однако если доход лица значительный, но стажа мало, то на высокую пенсию не стоит ожидать.

Какой точно будет выплата на отдыхе в 2025 году для украинца, у которого всего 15 лет стажа, но зарплата в 30 тысяч, разбирался "Телеграф". В этом помог пенсионный калькулятор.

Поясним, согласно данным Пенсионного фонда, для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году украинцу нужно иметь от 32 лет стажа. В 63 года норма составляет от 22 до 31 года, а в 65 — от 15 до 21 года. То есть, мужчина, приобретя всего 15 лет, может выйти на пенсию только в 65 лет.

Если же он в 65 лет решил оформлять пенсию на общих условиях, без учета льготных категорий населения (ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.) с зарплатой в 30 тысяч гривен, то в апреле его пенсия составит всего 4930 гривен.

Следовательно, при маленьком стаже и доходе в 30 тысяч пенсия украинца не будет высокой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого пенсия в 2025 году не будет выше 800 гривен.