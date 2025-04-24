Трампа уже аж трясет: президент США жалуется окружению, что не может прекратить войну в Украине

Трамп имел разговор со своими помощниками, во время которого жаловался на Украину

Президент США Дональд Трамп жалуется своему окружению, что переговоры касательно завершения войны в Украине оказались значительно сложнее, чем он надеялся, раздавая свои обещания. При этом Трамп обвиняет в затягивании переговоров не Россию, продолжающую боевые действия и террор против мирного населения, а Украину, которая отказывается признавать оккупированные территории российскими.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников. Так, по словам собеседников издания, Трамп беседовал со своими помощниками, во время которого жаловался на Украину и на президента Владимира Зеленского.

Гнев Трампа вызвало то, что Зеленский отверг предложение США, предполагавшее признание Крыма российским и отказ от вступления Украины в НАТО. Такое предложение Киев расценил как требование капитулировать перед российским режимом.

В целом, отмечает газета, имеется понимание того, что стороны максимально далеки друг от друга в большинстве ключевых вопросов по прекращению войны в Украине. Это контрастирует с обещаниями Трампа, которые он щедро раздавал во время предвыборной кампании – в частности, он уверял, что завершит войну в Украине и заключит мирное соглашение между Киевом и Москвой через 24 часа.

Напомним, что Соединенные Штаты готовы признать временно оккупированный Крым российским, на чем давно настаивает Кремль. Сделать это планируется в рамках так называемого "мирного соглашения" о прекращении войны между Украиной и Россией. Соответствующее условие США планировали выдвинуть Украине и европейским партнерам на переговорах в Лондоне.

Украинская делегация в Лондоне 23 апреля подтвердила свою позицию, что наша страна готова вести переговоры, но не готова сдаваться. Оккупацию Крыма россиянами Украина не признает. Поэтому не стало чем-то странным, что мирные переговоры, которые должны были состояться в Лондоне в среду, 23 апреля, были отменены из-за отказа Украины отдать свои территории.

После этого в Белом доме устроили традиционную истерику и выступили с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позволила себе заявить, что, по мнению Трампа, Зеленский "движется в неправильном направлении" в вопросе достижения мира. Сам Трамп, выступая на брифинге 23 апреля, заявил, что позиция Зеленского по отношению к Крыму якобы вредит мирному процессу и может привести к еще трем годам войны в Украине. При этом Трамп снова повторил свой любимый бред о "картах".