Россия превратилась в "цифровой рейх". Активист назвал две опасности

Надевать маски или прятать лицо уже не имеет смысла

С началом призывной кампании в РФ начались облавы на призывников в московском метро. Надевать маски или прятать лицо — не имеет смысла, поскольку российские полицейские все равно могут сослаться на камеры распознавания лиц и задержать потенциального уклониста.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал пресс-секретарь российского оппозиционного фонда "Идите лесом" Иван Чувиляев. Он объяснил, почему облавы становятся грубее и жестче.

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— Сотрудники полиции во время остановки человека в метро говорят: "Здрасьте. Мы вас вычислили по камерам с распознаванием лиц". И главный вопрос, который здесь возникает, они действительно вычисляют по камерам с распознаванием лиц тех, кто не ходит по повесткам? Это цифровой рейх или все-таки нет? Мы склоняемся к тому, что это не имеет большого значения. Важно то, что они на это ссылаются. Для них это скорее отговорка, – говорит оппозиционер.

По его мнению, от призыва к призыву, за все время войны, облавы становятся грубее и жестче.

— Новшество последнего осеннего призыва [2024] заключается в том, что были облавы, когда стали ходить просто по адресам. Случайным образом, видимо, выбирали какой-то адрес человека младше 30-ти лет, и ехали вручать ему повестку и доставлять в ЕПП (единый пункт призыва, — Ред.) То есть облавы происходят везде, — объясняет Иван Чувиляев.

Но опасны не сами облавы, — говорит он. — Опасно то, что в результате этой облавы менты, в нарушение даже путинского законодательства, доставляют людей в военкоматы. Они не могут этого делать. Менты — не такси.

— Вторая опасность заключается в том, что, когда довезут до ЕПП, то цель — протащить человека максимально быстро через все формальные процедуры, медкомиссии, чтобы он оклемался только в части. Вот это финальный смысл всех этих мероприятий: схватить, привезти, оформить, выдать форму — и в часть. А в части он уже станет контрактником, куда он денется, — подытожил Иван Чувиляев.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", кто является идеальной "кормовой базой" для армии Путина.