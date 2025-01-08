Эти категории украинцев должны обязательно подтвердить право на отсрочку

Автоматическое сообщение об инвалидности в ТЦК не поступает

В Украине бездействует синхронизация Территориальных центров комплектации (ТЦК) с Пенсионным фондом и Минсоцполитики. Поэтому граждане, имеющие право на отсрочку, такие как многодетные родители и лица с инвалидностью, должны прийти в военкомат самостоятельно.

В противном случае человек может получить штраф, который почти невозможно обжаловать в суде. Об этом говорится в материале "Телеграфа" "У ТЦК нет дара предвидения. Что нужно знать о повестках и штрафах для людей с инвалидностью".

"Минобороны уже наладило обмен с базами Минюста и Налоговой, поэтому забронированные работники уже пользуются удобными услугами через "Дію". Однако синхронизация с Пенсионным фондом и Минсоцполитики, которая позволила бы автоматически фиксировать инвалидность или другие основания для отсрочки, пока не реализована", – говорится в публикации.

Следовательно, люди с инвалидностью, многодетные родители, опекуны и студенты вынуждены лично обращаться в ТЦК с целью уведомления о своем статусе. Это нужно делать в течение 7 дней. В противном случае, таким лицам грозит штраф, обжаловать который удается не всегда. Особенно в тех случаях, когда повестка уже была вручена.

"Закон о воинской обязанности требует, чтобы изменения в семейном состоянии, состоянии здоровья и другие подобные изменения сообщались в семидневный срок в ТЦК. Автоматическое сообщение об инвалидности в ТЦК не поступает. Если человек хочет оформить отсрочку или уволиться с военного учета, он должен сообщить ТЦК самостоятельно", — пояснил "Телеграфу" адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев.

Напомним, Нацполиция по распоряжению ТЦК и СП может разыскивать нарушивших учет военнообязанных украинцев. Часто граждане даже не знают, что их разыскивают. "Телеграф" рассказывал, как узнать, почему вы попали в розыск ТЦК.