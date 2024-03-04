Метеозонд или что-то военное? В Польше возле границы с РФ упал неизвестный объект, подробности

Место падения оцепили правоохранители

На севере Польши рядом с границей РФ упал неизвестный объект. На место уже прибыли правоохранители.

Об этом пишут местные СМИ. По данным издания "Fakt", инцидент произошел в поле недалеко от Милакува, что в Варминско-Мазурском воеводстве. Стоит отметить, что данное воеводство граничит с Калининградской областью РФ.

Стоит отметить, что некоторые польские СМИ, ссылаясь на собственные источники сообщали, что данный объект якобы являлся военным, однако "Fakt" пишет, что, вероятно, летательным аппаратом является метеозонд. Впрочем, его направят на экспертизу, которая установит, чем на самом деле он являлся. В настоящее время полиция охраняет место происшествия. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что Польша начала расследование из-за очередной залетевшей ракеты на её территорию.

Также мы сообщали о том, что российские ракеты пролетели над Румынией. И хотя Румыния изначально не подтверждала нарушения её воздушного пространства, данный факт реально имеет место быть и в ВСУ готовы предоставить необходимые доказательства.