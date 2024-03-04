Метеозонд чи щось військове? У Польщі біля кордону з РФ упав невідомий об'єкт, подробиці

Місце падіння оточили правоохоронці

На півночі Польщі поряд із кордоном РФ впав невідомий об’єкт. На місце вже прибули правоохоронці.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. За даними видання "Fakt", інцидент стався у полі недалеко від Мілакува, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Варто зазначити, що це воєводство межує з Калінінградською областю РФ.

Варто зазначити, що деякі польські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомляли, що цей об’єкт начебто був військовим, проте "Fakt" пише, що, ймовірно, літальним апаратом є метеозонд. Втім, його спрямують на експертизу, яка встановить, чим він насправді був. Наразі поліція охороняє місце події. Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща почала розслідування через чергову ракету, що залетіла, на її територію.

Також ми повідомляли, що російські ракети пролетіли над Румунією. І хоча Румунія спочатку не підтверджувала порушення її повітряного простору, цей факт реально має бути і у ЗСУ готові надати необхідні докази.