В Исландии в четвертый раз произошло извержение вулкана: фото и видео впечатляют

Такая вулканическая активность последний раз наблюдалась еще 800 лет назад

В Исландии на полуострове Рейкьянес уже четвертый раз за несколько месяцев произошло извержение вулкана. Людей начали эвакуировать.

По данным метеорологического центра Исландии (ИMO), извержение началось между Хагафеллом и Стора-Скогфеллом на полуострове, в том же районе, где произошло предыдущее 8 февраля. Об этом сообщает Associated Press.

Эксперты насчитали около 80 землетрясений. Длина раскола оценивается примерно в три километра, что соответствует размеру последнего извержения в феврале, когда из населенного пункта, где проживают около 4 тыс. человек, эвакуировали всех жителей.

Извержение вулкана в Исландии

Извержение вулкана в Исландии

Жителей Гриндавика расселились у друзей или родственников. Несколько из них, успевших вернуться домой после предварительного извержения, снова были эвакуированы. Правительство Исландии уже представило законопроект, который позволит жителям продать свои дома государственной компании.

Как выглядит извержение вулкана

Отмечается, что такая вулканическая активность последний раз наблюдалась еще 800 лет назад.

В настоящее время никаких подтвержденных смертельных случаев в результате извержений не поступало. Но, один из рабочих был объявлен пропавшим без вести после падения в трещину, образованную вулканом.

Ранее "Телеграф" писал, что на юго-западе Исландии на полуострове Рейкьянес после ряда сильнейших землетрясений произошло извержение вулкана.