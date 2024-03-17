В Ісландії вчетверте сталось виверження вулкана: фото і відео вражають

Така вулканічна активність востаннє спостерігалася ще 800 років тому.

В Ісландії на півострові Рейк'янес уже вчетверте за чотири місяці сталося виверження вулкана. Людей почали евакуйовувати.

За даними метеорологічного центру Ісландії (IMO), виверження почалося між Хагафеллом і Стора-Скогфеллом на півострові, у тому самому районі, де сталося попереднє 8 лютого. Про це повідомляє Associated Press.

Експерти нарахували близько 80 землетрусів. Довжина розколу оцінюється приблизно в три кілометри, що відповідає розміру останнього виверження в лютому, коли з населеного пункту, в якому мешкають близько 4 тис. осіб, евакуювали усіх жителів.

Виверження вулкану в Ісландії

Виверження вулкану в Ісландії

Мешканців Гріндавіка розселились у друзів або родичів. Кількох з них, які встигли повернутися додому після попереднього виверження, знову було евакуйовано. Уряд Ісландії вже представив законопроєкт, який дасть змогу жителям продати свої будинки державній компанії.

Як виглядає виверження вулкану

Зазначається, що така вулканічна активність востаннє спостерігалася ще 800 років тому.

На цей час жодних підтверджених смертельних випадків в результаті вивержень не надходило. Але, один з робітників був оголошений зниклим безвісти після падіння в тріщину, утворену вулканом.

Раніше "Телеграф" писав, що на південному заході Ісландії на півострові Рейк’янес після низки сильних землетрусів сталося виверження вулкана.