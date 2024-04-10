Запытал жену насмерть и говорит, что сама виновата. Подробности скандального суда над казахским экс-министром

Салтанат Нукенова стала жертвой домашнего насилия

В Астане идет суд над высокопоставленным чиновником Казахстана Куандиком Бишимбаевым. Эксминистр экономики руками и ногами забил возлюбленную Салтанат Нукенову до смерти. Затем вместо "скорой" позвонил гадалке.

В суде Бишимбаев объясняет, что девушка "его спровоцировала" и в пьяном виде "упала и ударилась головой об унитаз и пол". Когда судмедэксперты это отрицают — кричит на них со скамьи подсудимых, хамит судьям и свидетелям.

За делом онлайн в прямом эфире следят миллионы казахов. Этот случай привел к возобновлению кампании по борьбе с насилием в Казахстане. Президент Касим-Жомарт Токаев после дела Бишимбаева призвал власти усилить правовые механизмы наказания за домашнее насилие.

"Телеграф" рассказывает, что нужно знать о резонансном деле.

Ночь в ресторане

31-летняя Салтанат Нукенова была жестоко убита в Астане 8 ноября 2023 года в VIP-кабине ресторана BAU, где находилась вместе с любимым 41-летним Куандиком Бишимбаевым.

Салтанат Нукенова и Куандик Бишимбаев

Следствие считает, что Бишимбаев жестоко избил женщину руками и ногами, судмедэксперты обнаружили следы того, что девушку душили. После этого Бишимбаев бросил ее без сознания на полу. После позвонил гадалке, спросить, что со здоровьем женщины (врачей спрашивать он не собирался).

Ресторан принадлежал его семье и следующим в комнату заглянул двоюродный брат мужчины Бахитжан Байжанов. Он пришел с аспирином, но "скорую" тоже не вызвал. Спустя восемь часов страданий Нукенова погибла. Брат стер видео с камер наблюдения.

"Скорую" вызвать все же пришлось на следующий день, когда девушка не проснулась по прогнозу гадалки. Врачи диагностировали, что Салтанат умерла от закрытой черепно-мозговой травмы. У нее был сломан нос, на голове были обнаружены кровоподтеки и повреждения.

Свидетельство родственников: ходила в синяках

Сестра убитой, Самал Нукенова, вспоминает, что в этих отношениях девушка ходила с синяками. Знакомство пары также являлось сплошным красным флагом.

"Я помню историю их знакомства. Он около полугода отслеживал ее в Instagram. Пытался всячески познакомиться, даже посылал своих знакомых. Она не хотела общаться с ним, об этом она мне рассказывала лично: что есть один человек, который очень настойчиво добивается встречи с ней. Она даже вспомнила в шутливой форме, что он сталкер. Он действительно вел себя как сталкер: знал все места, где она бывала и появлялся там", — говорит сестра.

Уже в отношениях Бишимбаев запрещал девушке ходить на работу и вообще куда-либо выходить. Сестра утверждает, что Салтанат пыталась разорвать эти отношения.

Что говорит суд

Бишимбаев на скамье подсудимых

Что говорит Бишимбаев. По словам экс-министра, в тот вечер пара выпила три бутылки шампанского. Нукенова якобы начала его "трогать" и раздражать. Сняла с себя все подаренные украшения и смыла их в унитаз.

"Она потеряла равновесие и начала заваливаться, отошла от стены и лицом упала на унитаз, был сильный удар, и она отпрянула и ударилась об пол… Она секунд 10-15 лежала, глаза были открыты. Она была в нокдауне, поднималась, равновесие потеряла и снова ударилась о кафельный пол лицом ", – заявил Бишимбаев.

Что выяснилось в суде? Нукенова не могла получить такие травмы в результате падения (как утверждает Бишимбаев). Об этом говорится в выводах судебно-медицинской экспертизы. Выяснилось, что с камер стерли не все записи.

На записях с камер видно, как мужчина бьет Султанат

На уцелевших уликах видно, как Бишимбаев берет за волосы Нукенову, толкает ногами, потом бьет по лицу. Дальше пытается завести ее в VIP-кабинку.

Родственники в зале суда продемонстрировали фото с лицом Салтанат после предыдущих избиений:

Женщина раньше ходила с синяками

Бишимбаеву грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным.

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