Закатував жінку до смерті та каже, що сама винна. Подробиці скандального суду над казахським ексміністром
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Салтанат Нукенова стала жертвою домашнього насильства
В Астані йде суд над високопоставленим чиновником Казахстану Куандиком Бішимбаєвим. Ексміністр економіки руками й ногами забив кохану Салтанат Нукенову до смерті. Потім замість "швидкої" подзвонив ворожці.
В суді Бішимбаєв пояснює, що дівчина "його спровокувала" та у п'яному стані "впала і вдарилась головою об унітаз та підлогу". Коли судмедексперти це заперечують — кричить на них з лави підсудних, хамить суддям та свідкам.
За справою онлайн в прямому ефірі слідкують мільйони казахів. Цей випадок призвів до поновлення кампанії по боротьбі з насильством у Казахстані. Президент Касим-Жомарт Токаєв після справи Бішимбаєва закликав владу посилити правові механізми покарання за домашнє насильство.
"Телеграф" розповідає, що треба знати про резонансну справу.
Ніч в ресторані
31-річна Салтанат Нукенова була жорстоко вбита в Астані 8 листопада 2023 року у VIP-кабіні ресторану BAU, де знаходилася разом з коханим 41-річним Куандиком Бішимбаєвим.
Слідство вважає, що Бішимбаєв жорстоко побив дружину руками й ногами, судмедексперти знайшли сліди того, що дівчину душили. Після цього Бішимбаєв кинув непритомну на підлозі у VIP-кабінці. Та подзвонив ворожці, спитати, що зі здоров’ям жінки (лікарів питати він не збирався).
Ресторан належав його сім’ї та наступним у кімнату зазирнув двоюрідний брат чоловіка, Бахитжан Байжанов. Він прийшов з аспірином, але "швидку" також не викликав. Через вісім годин страждань Нукенова загинула. Брат витер відео з камер спостереження.
"Швидку" викликати все ж довелося на наступний день, коли дівчина не прокинулася за прогнозом ворожки. Лікарі діагностували, що Салтанат померла від закритої черепно-мозкової травми. У неї був зламаний ніс, на голові були виявлені синці та пошкодження.
Свідчення родичів: ходила в синцях
Сестра вбитої, Самал Нукенова, згадує, що у цих стосунках дівчина ходила із синцями. Знайомство пари також було суцільним червоним прапорцем.
"Я пам'ятаю історію їхнього знайомства. Він близько пів року відстежував її в Instagram. Намагався всіляко познайомитись з нею, навіть підсилав до неї своїх знайомих. Вона не хотіла спілкуватися з ним, про це вона мені розповідала особисто: що є один чоловік, який дуже наполегливо домагається зустрічі з нею. Вона навіть згадала у жартівливій формі, що він сталкер. Він дійсно поводився як сталкер: знав усі місця, де вона бувала і з’являвся там", — каже сестра.
Вже у стосунках Бішимбаєв забороняв дівчині ходити на роботу та взагалі кудись ходити. Сестра стверджує, що Салтанат намагалася розірвати ці стосунки.
Що каже суд
Що каже Бішимбаєв. За словами екс-міністра, того вечора пара випила три пляшки шампанського. Чоловік каже, що Нукенова почала його "зачіпати" та дратувати. Зняла з себе всі подаровані прикраси і змила їх в унітаз.
"Вона втратила рівновагу і почала завалюватися, відійшла від стіни і обличчям впала на унітаз, був сильний удар, і вона відскочила і вдарилася об підлогу… Вона секунд 10-15 лежала, очі були розплющені. Вона була в нокдауні, вона підіймалася, рівновагу втратила і знову вдарилася об кахельну підлогу обличчям", – заявив Бішимбаєв.
Що з’ясувалося у суді. Нукенова не могла отримати такі травми внаслідок падіння (як стверджує Бішимбаєв). про це йдеться у висновках судово-медичної експертизи. З’ясувалося, що з камер стерли не всі записи.
На вцілілих доказах видно, як Бішимбаєв бере за волосся Нукенову, штовхає ногами, потім б'є по обличчю. Далі намагається завести її у VIP-кабінку.
Родичі у залі суду продемонстрували фото з обличчям Салтанат після попередніх побиттів:
Бішимбаєву загрожує до 20 років позбавлення волі, якщо його визнають винним.
Раніше "Телеграф" розповідав моторошну історію вбивства на Волині. Чоловік забив кохану до смерті та поїхав "відпочивати" у готель.