Закатував жінку до смерті та каже, що сама винна. Подробиці скандального суду над казахським ексміністром

Салтанат Нукенова стала жертвою домашнього насильства

В Астані йде суд над високопоставленим чиновником Казахстану Куандиком Бішимбаєвим. Ексміністр економіки руками й ногами забив кохану Салтанат Нукенову до смерті. Потім замість "швидкої" подзвонив ворожці.

В суді Бішимбаєв пояснює, що дівчина "його спровокувала" та у п'яному стані "впала і вдарилась головою об унітаз та підлогу". Коли судмедексперти це заперечують — кричить на них з лави підсудних, хамить суддям та свідкам.

За справою онлайн в прямому ефірі слідкують мільйони казахів. Цей випадок призвів до поновлення кампанії по боротьбі з насильством у Казахстані. Президент Касим-Жомарт Токаєв після справи Бішимбаєва закликав владу посилити правові механізми покарання за домашнє насильство.

"Телеграф" розповідає, що треба знати про резонансну справу.

Ніч в ресторані

31-річна Салтанат Нукенова була жорстоко вбита в Астані 8 листопада 2023 року у VIP-кабіні ресторану BAU, де знаходилася разом з коханим 41-річним Куандиком Бішимбаєвим.

Слідство вважає, що Бішимбаєв жорстоко побив дружину руками й ногами, судмедексперти знайшли сліди того, що дівчину душили. Після цього Бішимбаєв кинув непритомну на підлозі у VIP-кабінці. Та подзвонив ворожці, спитати, що зі здоров’ям жінки (лікарів питати він не збирався).

Ресторан належав його сім’ї та наступним у кімнату зазирнув двоюрідний брат чоловіка, Бахитжан Байжанов. Він прийшов з аспірином, але "швидку" також не викликав. Через вісім годин страждань Нукенова загинула. Брат витер відео з камер спостереження.

"Швидку" викликати все ж довелося на наступний день, коли дівчина не прокинулася за прогнозом ворожки. Лікарі діагностували, що Салтанат померла від закритої черепно-мозкової травми. У неї був зламаний ніс, на голові були виявлені синці та пошкодження.

Свідчення родичів: ходила в синцях

Сестра вбитої, Самал Нукенова, згадує, що у цих стосунках дівчина ходила із синцями. Знайомство пари також було суцільним червоним прапорцем.

"Я пам'ятаю історію їхнього знайомства. Він близько пів року відстежував її в Instagram. Намагався всіляко познайомитись з нею, навіть підсилав до неї своїх знайомих. Вона не хотіла спілкуватися з ним, про це вона мені розповідала особисто: що є один чоловік, який дуже наполегливо домагається зустрічі з нею. Вона навіть згадала у жартівливій формі, що він сталкер. Він дійсно поводився як сталкер: знав усі місця, де вона бувала і з’являвся там", — каже сестра.

Вже у стосунках Бішимбаєв забороняв дівчині ходити на роботу та взагалі кудись ходити. Сестра стверджує, що Салтанат намагалася розірвати ці стосунки.

Що каже суд

Бішимбаєв на лаві підсудних

Що каже Бішимбаєв. За словами екс-міністра, того вечора пара випила три пляшки шампанського. Чоловік каже, що Нукенова почала його "зачіпати" та дратувати. Зняла з себе всі подаровані прикраси і змила їх в унітаз.

"Вона втратила рівновагу і почала завалюватися, відійшла від стіни і обличчям впала на унітаз, був сильний удар, і вона відскочила і вдарилася об підлогу… Вона секунд 10-15 лежала, очі були розплющені. Вона була в нокдауні, вона підіймалася, рівновагу втратила і знову вдарилася об кахельну підлогу обличчям", – заявив Бішимбаєв.

Що з’ясувалося у суді. Нукенова не могла отримати такі травми внаслідок падіння (як стверджує Бішимбаєв). про це йдеться у висновках судово-медичної експертизи. З’ясувалося, що з камер стерли не всі записи.

На записах з камер видно, як чоловік б’є Султанат

На вцілілих доказах видно, як Бішимбаєв бере за волосся Нукенову, штовхає ногами, потім б'є по обличчю. Далі намагається завести її у VIP-кабінку.

Родичі у залі суду продемонстрували фото з обличчям Салтанат після попередніх побиттів:

Жінка раніше ходила з синцями

Бішимбаєву загрожує до 20 років позбавлення волі, якщо його визнають винним.

Раніше "Телеграф" розповідав моторошну історію вбивства на Волині. Чоловік забив кохану до смерті та поїхав "відпочивати" у готель.