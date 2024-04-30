Путинский философ Дугин дал интервью Карлсону: главные заявления (видео)

Интервью длится почти 21 минуту

Американский пропагандист Такер Карлсон, ранее взявший двухчасовое интервью у российского диктатора Владимира Путина, в Москве пообщался с одним из главных и самых одиозных идеологов "русского мира" Александром Дугиным. Он сделал ряд антизападных высказываний.

Такер Карлсон опубликовал интервью в соцсети Х. Он назвал Дугина "самым известным политическим философом России".

В ходе разговора с журналистом Дугин заявил, что индивидуализм — неправильное понимание человеческой природы. Либерализм, как часть индивидуализма, победил все остальные идеологии — после распада СССР остался только либерализм, а на западе, по мнению идеолога "рашизма", он стал тоталитарным.

Современный либерализм Дугин рассматривает как освобождение личности от любой коллективной идентичности. Старый либерализм (демократия), сказал он, это власть большинства. А новый либерализм, уверен он — власть меньшинства.

Для справки: Либерализм (от лат. liberalis "свободный") — философское и общественно-политическое течение, провозглашающее непоколебимость прав и свобод человека. Он считает права и свободы каждого отдельного человека высшей ценностью и устанавливает их основой общественного и экономического порядка.

По мнению Дугина, основа русофобии на Западе в том, что Россия защищает "традиционные ценности", которые там якобы пытаются уничтожить. При этом президент России Владимир Путин в глазах идеолога "русского мира" — традиционный лидер, который сразу начал выводить Россию из-под глобального влияния. Поворотным моментом в российской политике стал изданный Путиным год назад указ о политической защите традиционных ценностей.

Дугин добавил, что почти вся научная фантастика XIX века воплотилась в реальность. Реальность же будущего, по его мнению, можно увидеть в фильмах. Например, "Матрице" или "Терминаторе".

Как сообщал "Телеграф", летом прошлого года Служба безопасности Украины заочно сообщила Дугину о подозрении по двум статьям: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); и ч. 2. ст. 442 (геноцид). Он уже 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату российскими войсками.

Также стоит напомнить, что в августе 2022 года дочь Дугина Дарья, также занимавшаяся пропагандой агрессивной политики РФ, была взорвана в своей машине и погибла. Российские силовики заявили, что к этому якобы причастны граждане Украины. Однако телеграмм-каналы, связанные с популярным российском политологом, "знатоком кремлевских секретов" Валерием Соловьем писали, что Дарью взорвали по просьбе отца – таким жертвоприношением тот якобы хотел вызвать у Путина эмоциональную встряску и подтолкнуть его к более решительным мерам в отношении Украины.