Інтерв’ю триває майже 21 хвилину

Американський пропагандист Такер Карлсон, який раніше взяв двогодинне інтерв’ю у російського диктатора Володимира Путіна, у Москві поспілкувався з одним із головних і найодіозніших ідеологів "російського світу" Олександром Дугіним. Він зробив низку антизахідних висловлювань.

Такер Карлсон опублікував інтерв’ю в соцмережі Х. Він назвав Дугіна "найвідомішим політичним філософом Росії".

Під час розмови з журналістом Дугін заявив, що індивідуалізм є неправильним розумінням людської природи. Лібералізм, як частина індивідуалізму, переміг решту ідеології — після розпаду СРСР залишився лише лібералізм, але на заході, на думку ідеолога "рашизму ", він став тоталітарним.

Сучасний лібералізм Дугін розглядає як звільнення особистості від будь-якої колективної ідентичності. Старий лібералізм (демократія), сказав він, є владою більшості. А новий лібералізм, упевнений він, — влада меншості.

Для довідки: Лібералізм (від лат. liberalis "вільний") — філософська і суспільно-політична течія, що проголошує непохитність прав і свобод людини. Він вважає права і свободи кожної окремої людини найвищою цінністю та встановлює їх основою суспільного та економічного порядку.

На думку Дугіна, основа русофобії на Заході полягає в тому, що Росія захищає "традиційні цінності", які там нібито намагаються знищити. При цьому президент Росії Володимир Путін в очах ідеолога "русского мира" — традиційний лідер, який одразу почав виводити Росію з-під глобального впливу. Поворотним моментом у російській політиці, на думку філософа, став виданий Путіним рік тому указ про політичний захист традиційних цінностей.

Дугін додав, що майже вся наукова фантастика ХІХ століття втілилася у реальність. Реальність майбутнього, на його думку, можна побачити у фільмах. Наприклад, "Матриці" або "Термінаторі".

Як повідомляв "Телеграф", влітку минулого року Служба безпеки України заочно повідомила Дугіну про підозру за двома статтями: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України); та ч. 2. ст. 442 (геноцид). Він уже 10 років заперечує існування України як суверенної держави та закликає до збройного захоплення російськими військами.

Також варто нагадати, що в серпні 2022 року дочка Дугіна Дар’я, яка також займалася пропагандою агресивної політики РФ, була підірвана у своїй машині та загинула. Російські силовики заявили, що до цього нібито причетні громадяни України. Проте телеграм-канали, пов’язані з популярним російським політологом, "знавцем кремлівських секретів" Валерієм Солов’єм писали, що Дар’ю підірвали на прохання батька – таким жертвопринесенням той нібито хотів викликати у Путіна емоційний струс і підштовхнути його до більш рішучих заходів щодо України.