"Риперы" в опасности: иранские "шахеды" научили охотиться на американские дроны

Пока фактов применения иранских дронов по воздушным целям не было, но перспектива не очень оптимистическая

Новейший иранский БПЛА Shahed-238 в теории может использоваться для перехвата американских беспилотников MQ-9 Reaper. В секретных документах указано, что их оснащают блоками самонаведения.

Об этом пишет Army Recognition, которое получило эту информацию во время утечки документов. Отмечается, что этот дрон хоть и похож на Shahed-136, но вместо поршневого двигателя использует реактивный.

Это и другие конструктивные изменения увеличили максимальный взлетный вес БПЛА с 250 килограммов до 380 килограммов, а также привели к снижению выносливости дрона.

Shahed-238 представили в трех версиях, предназначенных под специфические миссии. Одна из них имеет инфракрасной головкой наведения в носовой части, что позволяет использовать ее для захвата движущихся целей на этапе пикирования. Еще одна модель имеет пассивную противорадиолокационную систему самонаведения.

"Утечка документов показывает, что Shahed-238, оснащенный тепловой головкой самонаведения, может атаковать как наземные, так и воздушные цели. В документах особо подчеркивается случай, когда Shahed-238, также известный как M-237, успешно захватил американский беспилотник MQ-9 Reaper, продемонстрировав свою способность эффективно нацеливаться на беспилотники", — говорится в сообщении.

Хотя об этой марке дронов известно очень мало, но издание также смогло обнародовать ее характеристики:

длина 3,5 метра и размах крыльев в 3 метра;

двигатель — Toloue-10;

максимальная скорость — 600 км/ч (700 при пикировании);

максимальная высота полета — около 9000 метров;

продолжительность полета 2 часа;

система наведения — GPS/INS и GNSS;

боеголовка — 50 кг.

Как сообщалось ранее, в январе 2024 года появилась информация о том, что БПЛА такого типа сбили над Украиной. Хотя официального подтверждения тому так и не поступило, однако в феврале эксперты рассказали очень много интересного о его устройстве и показали фото его деталей.