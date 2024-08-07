"Ріпери" в небезпеці: іранські "шахеди" навчили полювати на американські дрони
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Поки що фактів застосування іранських дронів за повітряними цілями не було, але перспектива не дуже оптимістична
Новий іранський БПЛА Shahed-238 теоретично може використовуватися для перехоплення американських безпілотників MQ-9 Reaper. У секретних документах зазначено, що їх оснащують блоками самонаведення.
Про це пише Army Recognition, яке отримало цю інформацію під час витоку документів. Наголошується, що цей дрон хоч і схожий на Shahed-136, але замість поршневого двигуна використовує реактивний.
Це та інші конструктивні зміни збільшили максимальну злітну вагу БПЛА з 250 кілограмів до 380 кілограмів, а також призвели до зниження витривалості дрону.
Shahed-238 представили у трьох версіях, призначених під специфічні місії. Одна з них має інфрачервоною головкою наведення в носовій частині, що дозволяє використовувати її для захоплення рухомих цілей, на етапі пікірування. Ще одна модель має пасивну протирадіолокаційну систему самонаведення.
"Витік документів показує, що Shahed-238, оснащений тепловою головкою самонаведення, може атакувати як наземні, так і повітряні цілі. У документах особливо підкреслюється випадок, коли Shahed-238, також відомий як M-237, успішно захопив американський безпілотник MQ-9 Reaper продемонструвавши свою здатність ефективно націлюватися на безпілотники", — йдеться в повідомленні.
Хоча про цю марку дронів відомо дуже мало, але видання також змогло оприлюднити її характеристики:
- довжина 3,5 метра та розмах крил у 3 метри;
- двигун — Toloue-10;
- максимальна швидкість — 600 км/год (700 при пікіруванні);
- максимальна висота польоту – близько 9000 метрів;
- тривалість польоту 2:00;
- система наведення — GPS/INS та GNSS;
- боєголовка — 50 кг.
Як повідомлялося раніше, у січні 2024 року з’явилася інформація про те, що БПЛА такого типу збили над Україною. Хоча офіційного підтвердження тому так і не надійшло, однак у лютому експерти розповіли дуже багато цікавого про його пристрій та показали фото його деталей.