Родила ему пятерых детей и остается в тени: как выглядит жена Виктора Орбана и что о ней известно

Виктор Орбан и его жена практически ровесники, а познакомились они в университете

Виктор Орбан уже много лет премьер-министр Венгрии и глава партии "Фидес". Его политическая карьера началась в конце 80-х, он до сих пор остается при власти в своей стране и известен своими симпатиями к Путину и России. При этом мало кто знает о личной жизни венгерского премьера.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене Виктора Орбана Анико Леваи, которая родила ему пятерых детей.

Виктор Орбан и Анико Леваи. Фото: Getty Images

Жена Виктора Орбана — что о ней известно

Виктор Орбан родился 31 мая 1963 года в городе Секешфехервар в Венгрии, сейчас ему 61 год. После окончания школы и службы в армии он поступил на юридический факультет Будапештского университета. И именно там встретил свою избранницу.

Жену венгерского премьера Виктора Орбана зовут Анико Леваи. Они познакомились во время учебы в университете, ведь были однокурсниками. Поженились Виктор и Анико в 1986 году, когда обоим было по 23 года. А в период с 1989 по 2004 год у супругов родилось пятеро детей: четыре дочери и сын.

Семья Виктора Орбана. Фото: Getty Images

Известно, что Анико Леваи с 2010 года является членом редколлегии гастрономического журнала Magyar Konyha. Также известно, что жена Орбана долгое время работала юристом в Международной детской службе спасения.

Анико Леваи. Фото: Getty Images

Примечательно, что Анико Леваи участвует в разных благотворительных акциях и совершает самостоятельные визиты в другие страны. Так, в 2015 году жена премьера приехала в украинское Закарпатье, где проживает много венгров, и открыла там представительство венгерского гуманитарного фонда.

Виктор Орбан и Анико Леваи. Фото: Getty Images

Интересный факт — Виктор Орбан и его жена Анико Леваи разного вероисповедания. Он воспитывался в консервативной протестантской семье и посещает принадлежащую к кальвинистскому направлению Венгерскую реформаторскую церковь, а она считает себя католичкой. При этом дети супругов воспитывались в католических традициях.

Виктор Орбан и Анико Леваи. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был Олаф Шольц в начале политической карьеры. С густыми кудрями и большими амбициями.