Звезда Голливуда публично унизила Меланию Трамп: актриса припомнила ей позорный прокол с курткой (фото)

Первая леди одела это во время поездки к детям-мигрантам куртку с резонансной надписью

Голливудская актриса Мерил Стрип вспомнила один из скандальных модных эпизодов во время первого президентства Дональда Трампа. В новом интервью для Vogue она публично высказалась о куртке Мелании Трамп с провокативной надписью, которая в 2018 году вызвала волну негодования.

Актриса появилась на обложке журнала вместе с главной редактором Анной Винтур, а разговор модерировала режиссер Грета Гервиг. В ходе беседы участники обсуждали роль одежды в публичной жизни и то, как стиль может транслировать политические сигналы.

Стрип не обошла и тему Мелании Трамп, сделав довольно резкий акцент. Она вспомнила ее визит в центр содержания детей-мигрантов в США, во время которого первая леди надела куртку с надписью: "Мне действительно все равно. А вам?". По словам актрисы, именно этот образ стал "громким месседжем", который тогда получила публика.

Мэрил Стрип, Мелания Трамп в скандальном пальто. Фото из сети

В то же время, Стрип подчеркнула, что мода для публичных лиц — это не только вопрос вкуса или стиля. По ее мнению, каждый выход в свет сопровождается ожиданиями общества и имеет политический контекст, особенно когда речь идет о первых лицах государства.

Напомним, тот эпизод в 2018 году наделал шума. Куртку Мелании Трамп раскритиковали из-за неуместности в контексте ее визита к детям-мигрантам. Позже самая первая леди объяснила, что надпись была адресована не детям, а ее критикам и медиа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что уплыли унизительные кадры с Трампом в Белом доме. Мелания была вынуждена буквально подтолкнуть мужчину, чтобы тот соблюдал протокол во время исполнения гимна.