Зірка Голлівуду принизила Меланію Трамп: актриса пригадала їй ганебний прокол з курткою (фото)

Перша леді одягла це під час поїздки до дітей-мігрантів куртку з резонансним надписом

Голлівудська акторка Меріл Стріп згадала один зі скандальних модних епізодів за часів першого президентства Дональда Трампа. У новому інтерв’ю для Vogue вона публічно висловилася про куртку Меланії Трамп з провокативним написом, яка у 2018 році викликала хвилю обурення.

Акторка з’явилася на обкладинці журналу разом із головною редакторкою Анною Вінтур, а розмову модерувала режисерка Ґрета Гервіг. Під час бесіди учасниці обговорювали роль одягу в публічному житті та те, як стиль може транслювати політичні сигнали.

Стріп не оминула й тему Меланії Трамп, зробивши доволі різкий акцент. Вона згадала її візит до центру утримання дітей-мігрантів у США, під час якого перша леді одягла куртку з написом: "Мені справді все одно. А вам?". За словами акторки, саме цей образ став "найгучнішим меседжем", який тоді отримала публіка.

Меріл Стріп, Меланія Трамп у скандальному пальто. Фото з мережі

Водночас Стріп підкреслила, що мода для публічних осіб — це не лише питання смаку чи стилю. На її думку, кожен вихід у світ супроводжується очікуваннями суспільства і має політичний контекст, особливо коли йдеться про перших осіб держави.

Нагадаємо, той епізод у 2018 році наробив шуму. Куртку Меланії Трамп розкритикували через недоречність у контексті її візиту до дітей-мігрантів. Пізніше сама перша леді пояснила, що напис був адресований не дітям, а її критикам і медіа.

