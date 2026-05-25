Операция "Гараж": удар "Орешника" по Белой Церкви второй день высмеивают в мемах

Ракета за десятки миллионов героически поразила хозяйственные постройки людей

Украинцы наделали мемов по поводу российского удара ракетой "Орешник" по гаражам в Белой Церкви Киевской области. Это произошло в ночь на 24 мая в ходе массированной атаки на Киев и область.

"Телеграф" собрал самые смешные шутки о том, что россияне применили межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" против гаражей в Белой Церкви. О том, что в Белоцерковском районе российская ракета повредила гаражный кооператив и здание предприятия, сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Иронизируют, что жизнь нужно прожить так, чтобы на твой гараж россияне потратили ракету за 40 млн долларов. Стоит отметить, что по экспертным оценкам стоимость одной ракеты "Орешник" составляет примерно $20-25 миллионов, а по некоторым подсчетам ее производство может обходиться до $40-100 миллионов за единицу.

Мем об ударе ракетой "Орешник" по гаражам

Мем об ударе ракетой "Орешник" по гаражному кооперативу

Еще один мем построен на том, что глава России Владимир Путин хвастается перед своим народом, что ударил по Украине "Орешником" за "100 млн". Народ в восторге, все это происходит на фоне перекошенных деревянных домов, в которых живет немало россиян.

Мем об ударе ракетой "Орешник"

Что известно об ударе "Орешником" 24 мая

Информацию о применении этой ракеты подтвердил начальник управления коммуникаций воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, пуск россияне совершили с полигона Капустин Яр.

Однако распиаренная и дорогостоящая российская ракета не сумела поразить ничего, кроме нескольких гаражей. Это было третье за время полномасштабной войны применение "Орешника" россиянами. Ни в одном случае ракета не поразила военную цель, Россия бьет ею исключительно по гражданским.

Как рассказывал "Телеграф", 21 ноября 2024 года "Орешник" был использован для удара по Днепру. Тогда боеголовки не несли заряда. В январе 2026 было второе применение – ударили во Львове.