Миф о Чернобыле: существуют ли на самом деле двуглавые змеи-мутанты

Встретить такого пресмыкающегося в дикой природе почти нереально

В природе можно встретить двуглавых мутантов и среди змей. Однако есть ли они в Чернобыльской зоне отчуждения доподлинно неизвестно.

Об этом "Телеграфу" рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий. По его словам, вряд ли все страшные истории о мутантах в зоне ЧАЭС правда, особенно если говорить о змее.

"В принципе появление мутантов с двумя головами оно фиксируется. Такие случаи чрезвычайно редкие, но они случаются. Такой мутант в природе вряд ли бы выжил", — говорит зоолог.

Игорь Дикий

По его словам, двуглавые змеи могут выжить с помощью человека. Ведь главную роль здесь играет питание.

"Двуглавые особи выживают там, где питаются, дорастают до определенного размера", — добавляет Дикий.

Для справки

Змея с двумя головами – это редкая генетическая аномалия (бицефалия). Такое состояние возникает, как и при рождении сиамских близнецов у людей: эмбрион начинает делиться на два, но процесс останавливается на полпути. В дикой природе такие особи практически не выживают. Часто у них обе головы имеют мозги, но делят между собой одно тело и внутренние органы.

В дикой природе двуглавые змеи быстро погибают, а в неволе при правильном уходе могут жить до нескольких лет. Вероятность такого явления оценивается примерно в 1 случае на 100 000 рождений.

