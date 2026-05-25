Забудьте о простом "Поля": как еще можно ласково обращаться к Полине на украинском
Самый интересный вариант – Лина
Имя Полина имеет несколько версий происхождения и немало мягких форм в украинском языке. Многие из этих вариантов малоизвестны и редко используются.
"Телеграф", со ссылкой на наставника по языковой технике Адама Диденко, объясняет, как корректно обращаться в Полину. Специалист привел следующие варианты:
- Поля;
- Полинка;
- Полюсь;
- Полиночка;
- Поляша;
- Полюня;
- Полюша;
- Лина.
Откуда пришло это имя
Существует две основные версии происхождения этого имени. Согласно одной из них, оно связано с греческим именем Аполлинарий и переводится как "солнечная" или "посвященная Аполлону", богу солнца. Другая версия происходит из французского языка, где Полина является формой имени Поль и может означать "маленькая", "младшая" или "скромная".
Имя также связывают с мягким и доброжелательным характером. Считается, что Полины часто активны, творчески одарены, открыты к общению и обладают хорошо развитым чувством стиля. Они легко находят общий язык с людьми и создают вокруг себя теплую атмосферу.
