В ход шел даже "Орешник"? Все о массированной атаке на Киев: в столице масштабные разрушения (видео)

В ночь на 24 мая Россия совершила один из самых массированных ударов по Киеву и области за время полномасштабной войны. Враг запускал баллистические ракеты и ударные дроны. В том числе, могла быть запущена межконтинентальная баллистичская ракета "Орешник". В результате обстрела есть серьезные последствия — в городе масштабные пожары, разрушения, есть погибшие.

Согласно информации мэра столицы Виталия Кличко, повреждения зафиксированы во всех районах города. Число пострадавших в Киеве на данный момент выросло до 21, среди них 15-летний парень. Также есть информация об одном погибшем в Шевченковском районе столицы.

Последствия атаки по Киеву

В Дарницком районе в результате падения обломков БПЛА и ракет повреждено здание общежития, несколько нежилых помещений, СТО и автомобили, припаркованные возле жилого дома.

В Оболонском районе БПЛА попал в частный 1-этажный жилой дом. Также в результате попадания БпЛА возле 3-этажного жилого дома произошло возгорание на открытой территории. Еще в этом же районе в результате попадания произошел пожар в 16-этажном жилом доме и возгорание на открытой территории с распространением на другой жилой дом.

В Шевченковском районе в результате падения обломков ракеты повреждения получили два жилых дома и офисный центр, также загорелись автомобили на парковке. На территории двух школ тоже произошли пожары в результате падения обломков. Тушили пожар и на газовой трубе между жилыми домами. В одной засыпало вход в укрытие с людьми внутри, в другой произошел пожар.

В Днепровском районе обломки рухнули на крышу жилого дома. Также в результате попадания БпЛА в частный жилой дом возник пожар. Кроме того, повреждения получили складское здание и гаражный кооператив.

В Святошинском районе обломки ракеты упали на 1-этажный частный жилой дом.

В Подольском также произошло падение обломков на территории нежилой застройки.

В Голосеевском районе обломки ракеты упали на крышу 24-этажного жилого дома.

В Деснянском обломки БпЛА попали в здания супермаркета и торгового центра.

В Соломенском районе в результате попадания БпЛА на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома произошло возгорание и разрушение элементов конструкций.

В Печерском районе в результате попадания БпЛА в 20-этажный жилой дом произошел пожар.

Последствия атаки по Киевской области

В результате очередной российской атаки на территории Киевской области зафиксировано повреждение жилых домов, складских и хозяйственных сооружений, а также возгорание в нескольких районах области. На местах работали подразделения ГСЧС.

Белоцерковский район. В городе Белая Церковь возник пожар в гаражном кооперативе. Горели три гаража.

Броварской район. В селе Пуховка зафиксировано падение обломков БПЛА на открытую территорию. Предварительно, без пострадавших и значительных разрушений.

Вышгородский район. В городе Вышгороде зафиксировано попадание многоэтажного жилого дома. К ликвидации последствий привлечены спасатели и техника ГСЧС.

Фастовский район. В селе Новоселки поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом. В селе Тарасовка в результате атаки поврежден частный жилой дом. В селе Вита-Почтовая возник пожар в двух частных жилых домах. В селе Новое поврежден частный жилой дом.

Бучанский район. В селе Горенко поврежден логистический центр. В городе Вишневое в результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Пожар локализован и ликвидирован на площади 100 кв. м. В селе Белогородка повреждено складское помещение. В селе Крюковщина поврежден многоквартирный жилой дом. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС и местные пожарные команды.

Бориспольский район. В городе Борисполь в результате вражеской атаки повреждено здание частной сауны. По прибытии спасателей возгорание не обнаружено.

Удар "Орешником"

В сети появляется информаця, что Россия якобы нанесла удар с помощью межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности "Орешник". В сети появляется информация, что враг применил ракету по Белой Церкви Киевской области.

В то же время другие источники сообщают об ударе по столице.

Отметим, что официальной информации на данный момент нет, как нет и подтверждения применения "Орешника".

Последствия атаки по Киевской области

В результате очередной российской атаки на территории Киевской области зафиксировано повреждение жилых домов, складских и хозяйственных сооружений, а также возгорание в нескольких районах области. На местах работали подразделения ГСЧС.

Белоцерковский район. В городе Белая Церковь возник пожар в гаражном кооперативе. Горели три гаража.

Броварской район. В селе Пуховка зафиксировано падение обломков БПЛА на открытую территорию. Предварительно, без пострадавших и значительных разрушений.

Вышгородский район. В городе Вышгороде зафиксировано попадание многоэтажного жилого дома. К ликвидации последствий привлечены спасатели и техника ГСЧС.

Фастовский район. В селе Новоселки поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом. В селе Тарасовка в результате атаки поврежден частный жилой дом. В селе Вита-Почтовая возник пожар в двух частных жилых домах. В селе Новое поврежден частный жилой дом.

Бучанский район. В селе Горенко поврежден логистический центр. В городе Вишневое в результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Пожар локализован и ликвидирован на площади 100 кв. м. В селе Белогородка повреждено складское помещение. В селе Крюковщина поврежден многоквартирный жилой дом. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС и местные пожарные команды.

Бориспольский район. В городе Борисполь в результате вражеской атаки повреждено здание частной сауны. По прибытии спасателей возгорание не обнаружено.

Новость дополняется…