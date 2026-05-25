Встретить их — к удаче: украинский ученый описал редких змей-альбиносов
Ученые впервые официально задокументировали такие случаи среди трех украинских видов пресмыкающихся
Если вы встретили белую змею, пугаться не стоит. Это может быть очень редкая змея с генетической мутацией. Украинские ученые впервые задокументировали подобных змей в Украине.
Что нужно знать:
- За 25 лет обнаружили только 8 случаев у трех видов
- У змей обнаружили альбинизм и лейцизм — редкие генетические аномалии
- В Европе с XIX века зарегистрировали менее 100 таких случаев
- Фольклор наделяет белых змей магическими силами
Встретить такую змею, это скорее удачи, считает герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. И все потому, что такие змеи раньше даже не были описаны в Украине.
Это могут быть не только альбиносы, объясняет Марущак в комментарии Телеграфу, но и змеи с лейцизмом.
Лейцизм – это похоже на альбинизм, только глаза не красные
В 2025 году у коллектива авторов, среди которых и Марущак, вышло уникальное исследование украинских и европейских ученых, впервые задокументировавшее случаи альбинизма и лейцизма в змей семьи полозовых (Colubridae) в Украине.
Жить такой змее не просто, она имеет меньше шансов на продолжение рода, белый цвет ее демаскирует перед хищниками, а недостаток меланина делает кожу более чувствительной к солнцу. При этом белых змей могут быть проблемы со зрением и иммунитетом. Для змей он в большинстве своем не характерен. С 19 века учёные в Европе зарегистрировали менее сотни таких случаев.
В статье впервые описываются змеи-альбиносы и лейкисты трех видов, обитающих в Украине: лесной полоз, водяного ужа и обычного ужа. Наблюдения охватили период с 2000 по 2025 год. Встретить таких редких змей удалось не всюду. Полоз встретили на Закарпатье, а водяного ужа — в районе Днестровского лимана.
Отметим, что в украинском фольклоре белая змея – символ чудотворной силы, мифическая змея-царица. "Якобы она может делать человека невидимым и всевидящим. Верили, если у нее отрезать голову и в правый глаз положить горошину — вырастет волшебный стручок, а его владелец станет невидимым. Кто съест стручок будет понимать язык птиц. Были уверены, что если растопить сало убитой змеи-царицы и намазать им глаза, то можно увидеть сокровища, спрятанные под землей", — говорится в энциклопедическом словаре символов культуры Украины.
Однако любую змею не стоит пугать – от резких движений или громкого топота она может атаковать.