Встретить их — к удаче: украинский ученый описал редких змей-альбиносов

Ученые впервые официально задокументировали такие случаи среди трех украинских видов пресмыкающихся

Если вы встретили белую змею, пугаться не стоит. Это может быть очень редкая змея с генетической мутацией. Украинские ученые впервые задокументировали подобных змей в Украине.

Что нужно знать:

За 25 лет обнаружили только 8 случаев у трех видов

У змей обнаружили альбинизм и лейцизм — редкие генетические аномалии

В Европе с XIX века зарегистрировали менее 100 таких случаев

Фольклор наделяет белых змей магическими силами

Встретить такую змею, это скорее удачи, считает герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. И все потому, что такие змеи раньше даже не были описаны в Украине.

Это могут быть не только альбиносы, объясняет Марущак в комментарии Телеграфу, но и змеи с лейцизмом.

Лейцизм – это похоже на альбинизм, только глаза не красные Алексей Марущак, герпетолог

В 2025 году у коллектива авторов, среди которых и Марущак, вышло уникальное исследование украинских и европейских ученых, впервые задокументировавшее случаи альбинизма и лейцизма в змей семьи полозовых (Colubridae) в Украине.

Змеи с генетической аномалией/ Фото: Черновицкий областной краеведческий музей

Жить такой змее не просто, она имеет меньше шансов на продолжение рода, белый цвет ее демаскирует перед хищниками, а недостаток меланина делает кожу более чувствительной к солнцу. При этом белых змей могут быть проблемы со зрением и иммунитетом. Для змей он в большинстве своем не характерен. С 19 века учёные в Европе зарегистрировали менее сотни таких случаев.

В статье впервые описываются змеи-альбиносы и лейкисты трех видов, обитающих в Украине: лесной полоз, водяного ужа и обычного ужа. Наблюдения охватили период с 2000 по 2025 год. Встретить таких редких змей удалось не всюду. Полоз встретили на Закарпатье, а водяного ужа — в районе Днестровского лимана.

Отметим, что в украинском фольклоре белая змея – символ чудотворной силы, мифическая змея-царица. "Якобы она может делать человека невидимым и всевидящим. Верили, если у нее отрезать голову и в правый глаз положить горошину — вырастет волшебный стручок, а его владелец станет невидимым. Кто съест стручок будет понимать язык птиц. Были уверены, что если растопить сало убитой змеи-царицы и намазать им глаза, то можно увидеть сокровища, спрятанные под землей", — говорится в энциклопедическом словаре символов культуры Украины.

